Le dernier épisode de Battlefield a reçu sa dernière mise à jour de contenu il y a quelques mois, mais peu de temps après, le goût amer laissé par cette nouvelle a été remplacé par de l’excitation après qu’Electronic Arts a confirmé qu’il travaillait déjà sur le nouvel épisode de la série. Jusqu’à présent, nous en avions peu entendu parler, mais la société a fourni aujourd’hui plus d’informations sur son état de développement et a partagé une fenêtre de publication mise à jour.

Aujourd’hui, Electronic Arts a tenu la dernière réunion avec des investisseurs (via VentureBeat) et le PDG de la société, Andrew Wilson, a expliqué comment se déroulait le développement du nouveau Battlefield, dont l’existence a été confirmée au premier semestre 2020.

Selon Wilson, le prochain Battlefield sera le plus ambitieux de l’histoire, car il aura une “échelle jamais vue auparavant”, car il profitera des nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series X | S, qui permettent à l’équipe d’offrir un Vision de nouvelle génération pour la franchise de guerre.

Wilson a laissé entendre que le nouveau Battlefield devait arriver plus tôt, car le manager a mentionné que DICE avait un an supplémentaire pour le développer, en plus de noter que l’équipe qui y travaillait était talentueuse, mais a commenté qu’il était difficile de développer des jeux pendant la pandémie.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Electronic Arts travaillait sur une remasterisation de l’un des jeux Battlefield les plus populaires.

Battlefield fera ses débuts dans la saison des vacances 2021

La meilleure partie est que Wilson a non seulement répété que le jeu ferait ses débuts avant 2022, mais a également partagé une fenêtre de sortie plus définie: la saison des vacances 2021, ce qui signifie qu’il devrait être disponible au cours des 3 derniers mois de l’année. Apparemment, le développement va de mieux en mieux, car même le manager a mentionné avoir effectué des tests du jeu en interne et avoir obtenu “de très bons retours”.

De même, Electronic Arts est optimiste quant au jeu, comme Blake Jorgensen, directeur financier, a déclaré qu’il ferait partie des jeux qui amélioreront les résultats financiers de l’entreprise en 2021.

Malheureusement, aucun autre détail concernant le jeu n’a été publié, mais nous devrions en savoir plus sur le jeu au printemps prochain.

Quelle est votre opinion à ce sujet? Êtes-vous enthousiasmé par le nouvel épisode de Battlefield? Dites le nous dans les commentaires.

La franchise de guerre d’Electronic Arts n’avait pas donné beaucoup de nouvelles ces derniers temps au-delà de la confirmation que le nouveau Battlefield était sur la bonne voie. Cependant, il y avait aussi une rumeur selon laquelle il travaillait sur un remastering, mais il a apparemment été mis en pause. Vous pouvez trouver plus d’informations sur Battlefield en visitant cette page.

