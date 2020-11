Metro se dirige vers les séries PS5 et Xbox

La saga Metro célèbre ses 10 ans avec style. Après avoir annoncé que Metros Exodus arriverait sur PS5 et Xbox Series X | S, Deep Silver a également annoncé que une nouvelle livraison de métro est déjà en développement pour la nouvelle génération de consoles et de PC. Le projet comprendra un rendu complet et une refonte du moteur pour tirer parti des nouvelles capacités de puissance, de stockage et de matériel pour le lancer de rayons offertes par les nouvelles consoles.

Après que le développeur 4A Games se soit associé à Sabre Interactive, connu pour World War Z, les deux studios étudient la mise en œuvre d’une expérience multijoueur dans le nouvel univers Metro. «En tant que petit studio, nous n’avons jamais été en mesure de rendre justice à ces ambitions et nos idées n’ont jamais dépassé la phase de prototype», affirme le développeur de la série Metro. “Avec l’expérience de Saber dans le domaine des jeux en ligne, nous explorons activement les concepts multijoueurs pour offrir une nouvelle façon de découvrir le monde de Metro.”

Cependant, il reste encore un temps indéfini pour voir un premier aperçu de ce nouveau jeu Metro. Avant, dans le année 2021, il sera temps de profiter de Metro Exodus sur PS5 et Xbox Series X | S.