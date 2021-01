Super Mario Bros.35 est cette bataille royale du plombier le plus clair de lune de l’histoire des jeux vidéo qui permet à 35 joueurs de démontrer simultanément leurs compétences pour naviguer dans le royaume des champignons dans lequel s’est déroulée la première aventure à défilement latéral de cette icône rouge et moustachue. Alors maintenant un nouvel événement de combat spécial a été annoncé, les utilisateurs devront donc remettre le capuchon rouge à l’envers pour montrer qu’ils sont les plus habiles lorsqu’il s’agit de passer à travers les tuyaux et au moment d’écraser les Goomba qui se mettent en travers de leur chemin.

Le 29 janvier 2021, le prochain événement de combat spécial Super Mario Bros.35 commencera.

【マ リ オ 35 SP バ ト ル[1/29~2/1]】

次 回 の 「ス ペ シ ャ ル バ ト ル」 は W2,3,5 の 中 か ら 、 2 つ の ワ ー ル ド の コ ー ス だ け が 登場 す る 「ワ ー ル ド 限定 バ ト ル」。

2 つ の ワ ー ル ド の コ ー ス が 交互 に 登場。 ど の 組合 せ に な る か は 、 ス タ ー ト し て か ら の お 楽 し み! # SuperMarioBros周年35 # ス ー パ ー ー ー p35 # ス ー k ー マ 周年 P35 – ス ー パ ー マ リ オ ブ ラ ザ ー ズ 35 周年 (@ supermario35th) 27 janvier 2021

Comme d’habitude en ce qui concerne Nintendo, le compte japonais officiel du Big N a été le premier à annoncer un événement qui aura lieu sur l’un des titres Nintendo Switch. De cette façon, à cette occasion, l’élu a été Super Mario 35 et a confirmé la célébration d’un nouvel événement de combat spécial à organiser du 29 janvier au 1 février 2021. Ainsi, dans ce cas, les joueurs devront affronter le reste des utilisateurs et des scénarios de l’ensemble du jeu, en particulier, à 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3- 3, 3-4, 5-1, 5-2, 5-3 et 5-4. Il est temps de prouver que nous sommes les meilleurs plombiers de tout le Royaume Champignon!

Par conséquent, si de temps en temps vous jouez à un jeu avec 34 autres joueurs dans Super Mario 35, vous voudrez peut-être vous arrêter à cette application gratuite pour les abonnés Nintendo Switch Online pendant ces jours où le nouvel événement durera. Et vous, avez-vous déjà réussi à être le premier dans ces batailles féroces dans lesquelles un seul plombier peut rester debout ou vous battez-vous toujours pour le faire à l’avenir?

