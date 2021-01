Après un premier Motorola Moto G Stylus, avec son adaptation pertinente au marché européen sous la forme de Motorola Moto G Pro, la marque prépare le renouvellement du téléphone pour 2021. C’est ce que montrent les premières photos fuites du téléphone: il aurait Caméra arrière quadruple, écran de 6,8 pouces et épaisseur de 8,8 millimètres.

2021 ne fait que commencer et nous avons déjà une énorme quantité de nouvelles sur les mobiles à venir qui seront révélées. Nous connaissons la date officielle du prochain Samsung Unpacked, par exemple. Et Motorola aurait presque le rénover votre Moto G avec Stylus: Nous connaissons déjà sa conception finale grâce aux premiers rendus divulgués.

Design élégant et stylet intégré, le tout dans un milieu de gamme

Image d’OnLeaks

Bien que nous associons les téléphones à stylet au Samsung Galaxy Note, avec la conviction pertinente qu’ils doivent être des téléphones haut de gamme, la vérité est que Motorola a présenté le stylet à sa famille de milieu de gamme, le Moto G. L’idée est de rendre plus accessible la polyvalence lors du contrôle du téléphone, comme ce fut le cas avec le premier Moto G Stylus / Motorola Moto G Pro.

La fuite nous vient d’OnLeaks et corrobore une rumeur précédente répandue par Evan Blass en novembre 2020. Dans les nouveaux détails divulgués, nous pouvons voir le futur Motorola Moto G Stylus 2021 dans toute sa splendeur grâce à images générées à la suite des dessins CAO du téléphone. Ces images montrent un mobile élégant et mince avec un module arrière avec une caméra quadruple et un trou avant dans l’écran pour la caméra avant.

Image d’OnLeaks

En termes de fonctionnalités, le Motorola Moto G Stylus 2021 comporterait un Processeur de la famille Snapdragon 600 et 4/128 Go de RAM et de stockage. Le téléphone aurait une configuration principale de 48 mégapixels, 8 mégapixels de large, une macro de 5 mégapixels et une configuration de caméra profonde de 2 mégapixels; avec une caméra frontale de 16 mégapixels.

Image d’OnLeaks

Le Motorola Moto G Stylus 2021 garderait le stylet intégré dans la partie inférieure droite du téléphone. Offrirait une prise casque, lecteur d’empreintes digitales arrière sous le logo de la marque, il aurait un mesure 169,6 x 73,7 x 8,8 mm et un écran de 6,8 pouces avec une résolution FHD +. La batterie serait de 4 000 mAh.

Il faudra attendre pour confirmer toutes les données puisque nous ne connaissons même pas la date de présentation du futur téléphone. Nous allons le retrouver.

