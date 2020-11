Le monde des téléphones portables ne s’arrête pas avant toute pandémie, même si la fabrication peut être affectée par un marché du travail assez instable en raison d’infections et de quarantaines. Cela signifie que les dépôts se poursuivent au même rythme qu’avant le coronavirus et que les fabricants conservent leurs feuilles de route à peine modifiées. Motorola, par exemple, a déjà dans le four le prochain téléphone avec un stylo intégré.

La gamme G Stylus de Motorola se prépare maintenant à accueillir son prochain membre, un Motorola G Stylus 2021 qui vient de fuir, révélant pratiquement tout à l’intérieur. Un intérieur de milieu de gamme, comme dans les générations précédentes, et qui arborerait une caméra quadruple située à l’arrière dont nous connaissons pratiquement la configuration par cœur.

Un grand médium diagonal

La fuite indique que le prochain Motorola Moto G Stylus 2021 arrivera, en plus du crayon qui caractérise la ligne, avec un grand écran de rien de plus et rien de moins que 6,81 pouces avec une résolution FullHD + et un rapport 20: 9, ce qui laissera le panneau à 2 400 x 1 080 pixels. Environ 386 pixels par pouce de densité pour la prochaine ligne médiane de l’entreprise chinoise.

En tant que cerveau, un Snapdragon 675 qui fournira une connectivité 4G en plus d’une charge rapide, et une seule option de RAM, 4 Go, en plus de deux mémoire interne, 64 Go et 128 Go. Nous ne savons pas s’il y aura ou non un plateau pour la microSD. La chose logique est qu’il y en avait, mais ces données n’ont pas été filtrées. Et sous la coque, une batterie de 4000 mAh pour alimenter tout l’appareil.

Puissance moyenne et deux options de mémoire interne pour le prochain téléphone à stylet de Motorola

Nous avons frappé les caméras et nous avons ici 16 mégapixels pour les selfies intégré dans un trou dans l’écran plus quatre capteurs arrière. A savoir: 48 mégapixels pour l’appareil photo principal, 8 mégapixels ainsi qu’un objectif super grand angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels qui devraient être macro + profondeur mais dont les détails n’ont pas transpiré.

Ce Motorola Moto G Stylus 2021 doit arriver avec Android 10 à bord en plus d’avoir un lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté du téléphone. On dirait, n’aura pas de puce NFC afin que nous puissions l’oublier pour les paiements mobiles. Nous ne savons rien de son éventuel prix futur ni de sa date de présentation, nous devrons donc attendre.

Via | Développeurs XDA

Partager Le prochain Motorola Moto G Stylus 2021 est filtré arborant un grand écran et son crayon caractéristique