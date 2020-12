Il semble que 2021 sera une année pleine de grands jeux pour Square Enix.

Peut-être Square Enix est assez mécontent de sa productivité pendant la pandémie, mais il ne fait aucun doute que les titres les plus intéressants sont en préparation en interne. On en connaît déjà certains comme Final Fantasy XVI ou Project Athia, mais cette fois on est plus proche des jeux Platinum Games, car dans une interview avec la publication japonaise Famitsu, le producteur Yosuke Saito a listé une liste de projets pour 2021 Très particulier.

Tout d’abord, un peu de contexte: Saito travaille principalement avec la saga NieR, et collabore souvent côte à côte avec le flamboyant Yoko Taro sur ses œuvres. Suite au succès sans précédent de NieR: Automata, son univers est plus vivant que jamais: le dixième anniversaire du premier jeu avait un calendrier très ambitieux, même si jusqu’à présent nous n’avons vu qu’un remastering en cours. D’après vos commentaires, le nom de cette série est aussi votre Mot-clé pour la nouvelle année.

Saito travaille généralement avec Yoko Taro À cela il ajoute: “Oui, je travaille dans NieR [seguramente en referencia a NieR Replicant ver.1.22474487139… de Toylogic] et nous avons aussi Babylon’s Fall et un autre tout nouveau jeu. Je suis tellement occupé … ” La proximité de Saito avec Platinum Cela saute, et bien qu’il travaille également avec des Vtubers japonais sur une émission de télévision, il y a de fortes chances qu’il ait quelque chose de cool entre les mains qui n’a pas encore été annoncé.

Quoi qu’il en soit, dans les prochains jours, vous lirez plusieurs nouvelles nouvelles de plusieurs développeurs japonais qui ont également apporté à Famitsu leurs commentaires et réflexions sur l’année qui est sur le point de se terminer et celle qui est sur le point de commencer. Chez 3DJuegos, nous en avons profité pour passer en revue ce qui fait de NieR Automata un jeu si spécial: l’un des jeux que vous devriez absolument avoir dans votre collection.

