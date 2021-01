Todd Howard a utilisé une technique similaire à celle utilisée par Phil Spencer pour montrer la Xbox Series S avant son annonce.

Certains gestionnaires semblent avoir pris l’habitude de jouer avec les utilisateurs, en utilisant des messages secrets qui sont imperceptibles pour le moment, mais qui ont du sens plus tard. Nous l’avons déjà vu avec Phil Spencer cachant une Xbox Series S dans l’une de ses vidéos avant la diffusion de la console. Maintenant, Todd Howard, producteur de Bethesda, a fait de même avec le nouveau jeu Indiana Jones.

Howard a été vu dans plusieurs actes avec l’idole et l’arche d’Indiana JonesIl y a trois mois, le directeur a participé à la conférence Develop: Brighton. En raison de la situation sanitaire, Howard s’est enregistré depuis son domicile. Bien que l’avion ne semble pas avoir été choisi par hasard, car derrière on voit l’idole et l’arche de l’alliance, références directes à Indiana Jones et les Raiders de l’arche perdue, l’un des films les plus emblématiques de l’archéologue joué par Harrison Ford. Le producteur de Bethesda a participé à plusieurs actes similaires, révélant toujours ce qu’il y avait derrière lui. Vous pouvez voir l’image plus en détail ci-dessous.

L’annonce du nouveau jeu Indiana Jones développé par MachineGames, responsable des derniers épisodes de la saga Wolfenstein, a été l’un des premiers attentats à la bombe de 2020. Bien que peu de détails aient été révélés, de Bethesda ils ont annoncé qu’il s’agissait d’une nouvelle histoire sur le personnage. Bien que, pour le moment, il n’y ait pas de date de lancement ou de plates-formes confirmées.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre Bethesda Veuillez donner des détails sur le titre, dans une publicité destinée à ravir les fans d’Indiana Jones.

