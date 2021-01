Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/01/2021 20h15

En novembre de l’année dernière, la franchise F-Zéro de Nintendo a fêté son 30e anniversaire. Bien qu’il n’y ait aucun signe de son retour possible, si cela devait arriver, Toshihiro Nagoshi, producteur de F-Zero GX, serait quelqu’un qui serait heureux d’aider.

En entretien pour Red Bull, Nagoshi Il a dit qu’il serait ravi de retourner travailler à nouveau sur la franchise, bien qu’il pense qu’un nouveau jeu devrait être quelque peu compliqué depuis Mario Kart occupe déjà la place de «fun» et «accessible» dans le catalogue de course de Nintendo.

«Que cela se produise ou non, je dois admettre que j’ai beaucoup d’affection pour le F-Zero GX. Si l’occasion se présentait, cela ne me dérangerait pas d’y retourner. Dans ce cas, j’aimerais que ce soit un jeu complexe. Je pense que si Nintendo voulait un jeu de course facile et accessible, ils auraient déjà Mario Kart. “