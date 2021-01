La ambition dans le monde des jeux vidéo C’est quelque chose qui ne cesse de nous étonner. Mais nous ne parlons pas seulement de ce que peuvent être les propositions en termes d’histoire ou si les détails d’une œuvre deviennent si prudents qu’ils semblent même réels. Il y a des moments où les développeurs veulent aller plus loin et, pour cela, ils demandent un bon investissement pour mener à bien vos travaux.

C’est la proposition de Katsuhiro Haraa, connu pour sa production chez Tekken. Pendant longtemps, beaucoup savaient qu’il était impliqué dans quelque chose de nouveau et ce n’est que jusqu’à présent que nous avons pu en apprendre un peu plus sur son projet. Tout cela pendant la diffusion en direct de Piro Live! Spécial Nouvel An 2021 où le producteur dédié quelques mots pour commencer en beauté en 2021.

Tekken 7 | Defconplay

Harada prétend qu’il pense que cela peut être le développement le plus cher de l’histoire de Bandai Namco. En fait, il estime qu’il est incroyable que le haut commandement ait donné le feu vert au projet, malgré le fait qu’il ait vu son développement démarrer lentement en raison de la situation avec Covid-19, au point que la production n’a pas démarré. . Bien sûr, il prétend développer de nouveaux projets au-delà des jeux de combat.

Bien qu’il croit que ne fera pas de jeux de combat au-delà de Tekken, la proposition déjà en cours pour le moment n’a pas permis de voir au-delà d’une confirmation de développement et d’ambition. Bien sûr, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir ce que fait Harada, qui a obtenu l’approbation et le soutien de l’équipe Bandai Namco.