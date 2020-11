Beaucoup de joueurs apprécient le farfelu propositions présentes dans la saga Yakuza. Après tout, il est présenté comme une proposition folle dans laquelle les joueurs doivent faire face à toutes sortes de situations inattendues et découvrir des mini-jeux animés qui testent n’importe quel joueur à la fois pour suivre le rythme et comment surmonter. quelques éléments accrocheurs.

Mais il semble que, malgré tout ce succès, le producteur de la saga, Daisuke Sato, a d’autres souhaits. Et c’est que dans une récente interview pour la chaîne officielle SEGA, il n’a pas hésité à montrer son intérêt à travailler, au moins une fois dans sa vie, dans un jeu Sonic et aimerait pouvoir essayer de créer quelque chose de totalement nouveau pour la saga. dans lequel, à ce jour, il n’a jamais travaillé.

Dans son interview, il mentionne qu’après tout, les joueurs écoutant SEGA pense automatiquement à Sonic. Pour cette raison, il aimerait se mettre au travail sur cette IP, bien qu’il soit clair que pour lui ce ne serait pas comme le Sonic que nous avons connu jusqu’à présent, mais qu’il ferait quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui n’est pas surprenant, surtout compte tenu du style unique de la saga Yakuza.

Bien sûr, nous pouvons actuellement profiter d’un excellent travail de cette incroyable créative. Yakuza: Like a Dragon est disponible en PC, PlayStatoin 4, Xbox One, Xbox Series X et très bientôt sur PlayStation 5. C’est une occasion unique pour les joueurs de profiter d’une histoire mettant en vedette un personnage totalement différent et dans laquelle nous sommes prêts à profiter de la grande action de cette saga.