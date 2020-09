La deuxième série phare de Xiaomi de l’année, le Mi 10T, ferait ses débuts ce mois-ci. Avant que l’entreprise ne puisse officialiser les choses, Amazon semble avoir ruiné la fête.

Amazon Espagne avait répertorié (qui a depuis été supprimé) le prochain duo phare de Xiaomi, le Mi 10T Pro et le Mi 10 il y a quelques jours. La liste a révélé plusieurs caractéristiques clés de l’appareil et a également donné un aperçu de l’apparence de l’appareil.

(Crédit d’image: Giga)

Spécifications des Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro

Selon les listes Amazon, le Mi 10 Pro arborera une caméra principale de 108 MP suivie de trois autres capteurs complétant la pile de quatre caméras. Alors que le vanilla Mi 10 est censé emballer dans une configuration à quatre caméras 64MP à l’arrière. L’image surfacée suggère également que les téléphones pourraient être livrés avec un module de caméra similaire et un design globalement similaire.

(Crédit d’image: Giga)

À l’avant, il y a une découpe perforée qui arbore la caméra selfie et elle a l’air très petite, du moins dans les images. La façade du téléphone sera dominée par un affichage presque plein écran avec de petites lunettes de chaque côté. On dit que le Mi 10T Pro et le Mi 10 sont livrés avec un panneau Full HD +. On dit également que le duo contient un panneau de taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’image suggère également que Xiaomi pourrait apporter le scanner d’empreintes digitales latéral sur le Mi 10T au lieu d’un scanner d’empreintes digitales intégré. On dit également qu’ils emballent dans une batterie de 5000 mAh.

La liste Amazon a également confirmé le SoC Snapdragon 865 sur les appareils. On peut également voir le logo 5G sur les appareils. En ce qui concerne les prix indiqués, la variante Mi 10 Pro 8 Go + 128 Go a été répertoriée pour 666 euros, soit environ Rs 58000 et la variante 8 Go + 256 Go a été répertoriée pour 675 euros (~ Rs 58700). Le Xiaomi Mi 10 a été répertorié pour 547 euros pour la variante 6 Go + 128 Go, soit environ Rs 47600.

La série Xiaomi Mi 10T devrait d’abord être lancée en Europe, puis également en Inde.

Via: Giga