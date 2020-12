Apple nous a déjà habitués à des projets qui durent éternellement. Verre de pomme, les lunettes intelligentes ne sont qu’un exemple de plus, mais nous avons aussi la déconcertante Apple Car, qui a parfois été un véhicule alors que dans une autre c’était uniquement la solution technologique pour la conduite autonome, les énigmatiques Airtags, dont en réalité on ne sait toujours pas ce qu’ils sont … Il ne fait aucun doute que tout futur véhicule de Apple suscite d’énormes attentes.

Apple Glass n’est pas un nouveau projet, nous avions déjà des informations en 2017 qui a souligné qu’Apple et Carl Zeiss travaillaient sur un projet de création de lunettes avec des fonctions de réalité augmentée. Un portable qui aurait dû arriver à court terme, mais au lieu de cela, et c’est sûrement la décision la plus intelligente, ceux de Cupertino ont préféré le prendre avec le temps et mesurer chaque pas au millimètre.

Et, pour le comprendre, il suffit de regarder Google, plus précisément Google Glass, AKA Project Aura. Une proposition qui promettait d’être révolutionnaire, mais qui à la fin ça a fini par être un énorme fiasco et cela, en outre, a considérablement refroidi les attentes de la société concernant ce type de dispositifs portables. Apple Glass fera face, dès son arrivée, à tout le scepticisme qui accompagne les lunettes intelligentes.

Même ainsi, et surtout tout au long de cette année, il y a eu des rumeurs quelque peu contradictoires, car certains ont mentionné que c’était quelque chose d’imminent, alors que d’autres pointent vers 2022 ou au moins le dernier trimestre de 2021, afin d’atteindre la campagne de Noël l’année prochaine. Cependant, connaissant les périodes avec lesquelles Apple travaille habituellement, il semble plus probable que 2022 soit l’année d’Apple Glass.

Ce que nous savons, ou du moins nous intuitivement basé sur les mouvements de Cupertino, c’est que le projet semble avancer. Aujourd’hui, nous pouvons lire dans Gizchina que récemment ont déposé une demande d’enregistrement d’un nouveau brevet intitulé “Système de visualisation avec réglages optiques localisés”. L’idée, d’après ce qui est déduit du brevet, est que l’objectif s’adapte à l’éclairage ambiant en rendant les images du monde réel plus claires ou plus sombres. La chose intéressante à propos de ce réglage est qu’il permettrait à l’Apple Glass de s’adapter à la lumière externe pour combiner l’image externe (et la luminosité) avec les éléments de la réalité augmentée.

C’est le dernier, pour l’instant, mais ces dernières années Apple a déposé plusieurs brevets facilement liés à Apple Glass, il semble donc que les ingénieurs de l’entreprise travaillent toujours sur le projet. Cependant, il ne faut pas oublier que nous parlons d’Apple, pour que demain ils puissent mettre le projet en suspens ou, qui sait, peut-être que cette technologie est en fait conçue pour le pare-brise de l’Apple Car, ce qui ne serait pas un mauvais usage, en fait.