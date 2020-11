Projet xCloud, La plateforme de streaming de jeux vidéo de Microsoft, s’étendra en Australie, au Brésil, au Japon et au Mexique au 18 novembre. Il faut cependant noter que Dans un premier temps, la version Preview sera disponiblec’est-à-dire une phase bêta limitée pour certains utilisateurs. Si vous souhaitez essayer xCloud, vous devez envoyer une demande à l’entreprise via un formulaire d’inscription que vous pouvez remplir le lien suivant.

Même si 2020 a été une année difficile pour tout le monde, nous espérons que le cloud gaming vous offrira de nouvelles façons de jouer quand et où vous le souhaitez. Accompagnez Master Chief où et comme vous le souhaitez depuis votre appareil mobile, faites le plein d’essence dans Forza sans vous soucier que quelqu’un d’autre utilise la télévision, préparez-vous à découvrir votre prochain jeu préféré!

Version finale en 2021

Donc, ce sera jusqu’en 2021 lorsque la version la plus récente de Project xCloud sera disponible dans les quatre pays. “Sur chacun des quatre marchés, nous commencerons par cette Preview pour tester, itérer et recueillir vos commentaires. L’année prochaine, nous passerons à l’étape suivante et proposerons le cloud gaming sur ces marchés dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate. Celui-ci c’est un grand pas en avant alors que nous cherchons à toucher plus de joueurs à travers le monde », a déclaré Microsoft.

Tenez compte du fait que, pour l’instant, Project xCloud ne fonctionne que sur les appareils Android, que ce soit un smartphone ou une tablette. De plus, le Project xCloud Preview au Mexique vous offrira un accès gratuit à Minecraft Dungeons, Halo: The Master Chief Collection et Forza Horizon 4, Black Desert, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) et Yakuza 0. Lorsque la version finale sera disponible au public , vous devrez être un abonné Xbox Game Pass Ultimate pour utiliser le service.

Notre Project xCloud Preview prend actuellement en charge les téléphones mobiles et tablettes Android via l’application Xbox Game Streaming (Preview) que vous pouvez trouver dans le Google Play Store, disponible en anglais, espagnol, portugais et japonais.

Project xCloud et Xbox parient sur le Mexique

L’annonce intervient un jour après le lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S au Mexique, donc représente un mouvement important pour la communauté Xbox en territoire aztèque. Évidemment, après les tests, nous pourrons partager la connexion Internet dont vous avez besoin pour profiter correctement de Project xCloud. La plate-forme devrait également faire ses débuts sur iOS l’année prochaine, bien que les informations n’aient pas encore été confirmées par Microsoft.