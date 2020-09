Le protagoniste de Immortels Fenyx Rising est exprimé par des acteurs que les fans d’Ubisoft pourraient reconnaître dans Assassin’s Creed Odyssey. Le jeu d’action en monde ouvert, anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters, est développé par Ubisoft Québec, la même équipe qui a créé Assassin’s Creed Odyssey. Les deux jeux s’inspirent de la Grèce antique; Odyssey se déroule au milieu de la guerre du Péloponnèse tandis que Immortals Fenyx Rising envoie les joueurs sur une île mystique peuplée de légendes et de divinités grecques.

Immortels: Fenyx Rising a été révélé pour la première fois sous le nom de Gods & Monsters à l’E3 en 2019. Le bref teaser a fait tourner les têtes avec son style artistique distinct et sa nouvelle interprétation audacieuse des anciennes légendes grecques. Lors d’un récent stream Ubisoft Forward, les fans ont pu se plonger dans le jeu sous son nouveau titre. Immortals Fenyx Rising présente de nombreuses similitudes avec des jeux comme Breath of the Wild, offrant aux joueurs la liberté d’explorer un vaste monde ouvert et de combattre une foule de monstres variés et dangereux avec un large éventail de pouvoirs surnaturels offerts par les dieux eux-mêmes. Dans un développement quelque peu surprenant, Ubisoft a révélé que les joueurs pourront personnaliser le personnage principal, Fenyx, à leur guise, en choisissant la couleur des cheveux et de la peau et même en changeant de sexe, un peu comme le héros dans un autre jeu Ubisoft à venir, Assassin’s Creed Valhalla .

Fenyx aura deux options vocales qui pourraient sembler familières aux fans. Comme l’a révélé GameSpot, les deux acteurs sont également apparus dans Assassin’s Creed Odyssey. Les joueurs peuvent choisir entre les talents de doubleur d’Elana Dunkelman, qui figurait dans Odyssey en tant que voix d’Alannah Ryan – une alliée de la protagoniste moderne Layla Hassan – et de Tyrone Savage, qui a exprimé Alkibiades. Aucun des deux personnages n’était au centre d’Assassin’s Creed Odyssey, mais ils ont toujours leurs fans. Le personnage de Dunkelman, Alannah Ryan, aurait même été le descendant du protagoniste d’Assassin’s Creed Rogue, Shay Patrick Cormac.

Étant donné que les jeux partagent une influence historique et un développeur, il n’est peut-être pas trop surprenant qu’ils partagent également des acteurs de la voix. Les deux acteurs ont clairement de l’expérience avec les jeux liés à la Grèce antique, et Tyrone Savage a même l’accent prêt à partir. Il devrait être agréable d’entendre plus d’eux après leurs rôles un peu plus petits dans le jeu précédent d’Ubisoft.

Le talent vocal n’est que l’une des nombreuses choses auxquelles les fans peuvent s’attendre lorsque Immortals Fenyx Rising sortira en décembre. Ubisoft fait de grandes promesses, montrant un monde ouvert vibrant plein de monstres terrifiants et d’armes délicieuses. Le ton léger et le style artistique caricatural pourraient décourager les fans du cadre plus solide et plus réaliste d’Assassin Creed Odyssey, mais son gameplay le rend au moins intéressant. Espérons que les doubleurs récurrents ne seront que l’une des nombreuses choses qui font Immortels Fenyx Rising une aventure légendaire.

Immortels Fenyx Rising sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, Stadia et PC le 3 décembre 2020.

