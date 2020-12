Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La dernière cérémonie de Les Game Awards Cela nous a laissé beaucoup de surprises, d’autres désagréments, mais surtout: cela nous a laissé beaucoup de publicités de jeux vidéo. L’un qui a particulièrement attiré l’attention du public et des joueurs en particulier était le protocole Callisto, le nouveau projet très attendu de Glen Schofield, créateur de Espace mort. Avec ce titre et par la main de Studios à distance frappante, le créateur reviendra dans le genre survival horror, mais n’anticipons pas, puisque ce projet ne verra le jour que d’ici 2022.

Les premiers détails que nous avons sur le protocole Callisto nous parviennent à travers la description officielle du jeu sur son site officiel:

“Le protocole Callisto se déroule en 2320 sur Callisto, l’un des satellites de Jupiter, et offre une variante du genre d’horreur de survie de nouvelle génération. Ce titre met les joueurs au défi de s’échapper d’une prison à sécurité maximale. Sideros et dévoiler ses secrets les plus effrayants. Cette combinaison d’horreur, d’action et d’histoire immersive vise à franchir une nouvelle étape dans le genre du divertissement d’horreur interactif. “

La date de sortie spécifique de The Callisto Protocol n’a pas encore été définie, mais elle est prévue pour 2022. Ce jeu est en cours de développement pour PC et consoles et a une équipe de développeurs expérimentés derrière. avoir le soutien de Krafton, un groupe d’équipes indépendantes qui ont donné vie à des jeux comme PUBG. Pour ce que The Callisto Protocol a une première équipe pour son développement et promet beaucoup, le directeur créatif du jeu, Dan Smith indique ce qui suit:

“Avec le protocole Callisto, nous voulons élever la barre des jeux d’horreur et de survie et offrir l’une des expériences les plus effrayantes de tous les temps.”

Voici la bande-annonce cinématographique du protocole Callisto:

