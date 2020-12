Un tout haut de gamme avec des spécifications de pointe qui ne font que baisser le prix.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il OnePlus 8T est à portée de main pour seulement 450 euros si vous profitez de cette offre AliExpress. L’appareil OnePlus arrive à côté 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, des chiffres plus qu’intéressants.

Le terminal chinois arrive avec un écran 120 Hz, le puissant Qualcomm Snapdragon 865, 4 caméras arrière et OxygenOS par drapeau. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l’appareil OnePlus.

Achetez le OnePlus 8T au meilleur prix

Le terminal asiatique arrive avec un écran AMOLED de 6,55 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Il faut essayer un tel écran pour comprendre le belle sensation de fluidité Il offre un taux de rafraîchissement élevé. Il a un design de bord arrondi et un joli dos qui est particulièrement beau dans la couleur bleue.

Votre cerveau est l’un des processeurs les plus puissants du moment, le Qualcomm Snapdragon 865. Dans cette offre, vous pouvez le trouver à côté de Mémoire RAM de 8 Go, plus que suffisant pour travailler avec plusieurs applications exigeantes en même temps.

Qualcomm Snapdragon 86 5 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne Écran Fluid AMOLED de 6,55 ″ Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65 W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC

À l’arrière du OnePlus 8T, un total de 4 caméras: intègre un capteur principal 48 mégapixels Sony IMX586, une grand angle 16 mégapixels avec 116 ° de vision, capteur macro 5 mégapixels et un appareil photo 2 mégapixels pour le noir et blanc. D’autre part, dans le trou à l’avant, un appareil photo 16 mégapixels pour vos selfies.

L’appareil chinois comporte également une batterie de 4500 mAh que vous pouvez charger à pleine vitesse grâce à son Puissance 65W. Il intègre également la connectivité NFC, qui vous permettra de payer avec des applications telles que Google Pay, et même 5G.

Bref, on parle de un smartphone bien conçu, puissant et rapide que vous pouvez acheter à un prix avantageux. Grâce à OxygenOS, la couche de personnalisation du fabricant chinois, vous pourrez profiter d’une expérience quotidienne très agréable, ainsi que de mises à jour rapides et périodiques. Quoi d’autre pourrions nous demander?

