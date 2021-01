Le dernier grand smartphone de OnePlus baisse de prix.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il OnePlus 8T est à portée de main par 437 euros si vous profitez de cette offre AliExpress. Le terminal chinois arrive à côté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour obtenir le meilleur prix, il vous suffit d’appliquer le Coupon SAVINGSES, en plus, avec livraison gratuite depuis l’Espagne.

Le smartphone OnePlus a un panneau AMOLED 120 Hz, l’une des puces les plus puissantes de Qualcomm et 4 caméras arrière. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l’appareil chinois.

L’appareil chinois arrive avec un écran Fluid AMOLED de 6,55 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement à 120 Hz. Vous rencontrerez un belle sensation d’écoulement, une vitesse qui n’offre que le taux de rafraîchissement élevé. Son dos est arrondi et lisse, vous pouvez le trouver dans différentes couleurs.

Sous son châssis se trouve l’un des meilleurs processeurs du moment, le Qualcomm Snapdragon 865. Dans cette offre, vous pouvez le trouver à côté de Mémoire RAM de 8 Go, plus que suffisant pour que vous puissiez lui demander le maximum. Vous ne manquerez aucune puissance.

Qualcomm Snapdragon 8 658 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran Fluid AMOLED de 6,55 ″ Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65 W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC

Ce OnePlus 8T a 4 caméras à l’arrière: on retrouve un capteur principal 48 mégapixels Sony IMX586, une grand angle 16 mégapixels avec 116 ° de vision, capteur macro Appareil photo 5 mégapixels et appareil photo 2 mégapixels pour le noir et blanc. Dans le trou à l’avant, un appareil photo de 16 mégapixels.

Le smartphone OnePlus a également une batterie de 4500 mAh que vous pouvez charger à pleine vitesse grâce à son Puissance 65W. Arrive avec la connectivité NFC, qui vous permettra de payer avec des applications telles que Google Pay, et même 5G afin que vous puissiez vous inscrire à la nouvelle connectivité.

Qu’allez-vous demander de plus pour moins de 450 euros? Vous obtenez un tout haut de gamme avec lequel vous pouvez profiter d’une vitesse et d’une puissance maximales. Ne pensez pas trop, les unités sont limitées.

Acheter sur AliExpress: OnePlus 8T