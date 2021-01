Un puzzle spécial de la franchise Sailor Moon

L’anime Sailor Moon à l’époque, il marquait toute une génération comme Dragon Ball et Naruto. Lui-même était présent dans l’enfance de nombreux donnant des moments inoubliables Dans chaque chapitre. Et comme il fallait s’y attendre, étant l’un des anime les plus célèbres, il contient une quantité incroyable de marchandises.

Et bien que nous ne parlions pas de grandes quantités comme celles de Pokémon, s’il est possible d’obtenir gadgets assez sympas inspirés de la série. L’un des produits que vous pouvez obtenir est un puzzle aussi appelé puzzle.

Dans ce cas, un fan de la franchise connue sur la plateforme Reddit sous le nom de ebonylestrange, a partagé un photographie montrant le résultat de nombreuses heures de travail, dévouement et concentration pour réaliser un Puzzle assez étonnant de Sailor Moon. Vous verrez le résultat ci-dessous.

Je viens de terminer ce puzzle que j’ai pour Noël! depuis sailormoon

Comme vous pouvez le voir, le les pièces du puzzle sont assez petites et montre toute l’équipe de Sailor Moon, soit un total de 10 guerriers et bien qu’ils n’aient pas déclaré le nombre exact de pièces, on estime qu’il pourrait avoir au moins 1000 pièces.

Souhaitez-vous assembler ce puzzle Sailor Moon?

Image vedette | Laxmasmusica