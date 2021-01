Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Comme beaucoup se souviendront, la semaine dernière, Twitch a supprimé l’émote bien connue de PogChamp, après que le visage derrière l’émote ait tweeté des tweets controversés en faveur des manifestants entrant dans le Capitole des États-Unis. Par conséquent, compte tenu de la réaction négative de la communauté, il a été décidé de supprimer l’emote du réseau social. Peu de temps après, une série de suggestions ont commencé à apparaître pour le remplacer, parmi lesquelles celle de Sean “Día [9]”Plott, qui a suggéré que le geste PogChamp fasse le tour des banderoles faisant le visage emblématique.

Le lendemain, Twitch a mis en œuvre une idée similaire à celle de Sean, dans laquelle toutes les 24 heures, une personnalité de Twitch prendrait le rôle de PogChamp. L’idée semblait excellente, elle donnait l’opportunité de présenter une grande variété de streamers et d’en créer du contenu. Mais le plan n’a pas pris en compte la réaction de certains secteurs du public de Twitch, ce qui a conduit à ce que ce système ne fonctionne pas du tout bien et conduise à des insultes, des menaces et du harcèlement, ce qui est arrivé à Critical Bard.

Critical Bard était initialement très enthousiasmé par l’opportunité PogChamp, bien que préparé à une réponse négative probable. “J’ai préparé mes modérateurs Twitch et Discord sur ce qui allait probablement se passer, étant donné que je suis un homme noir qui est sur le point d’être le visage d’un emote mondial que Twitch aime depuis si longtemps.”il a dit au site.

Quoi qu’il en soit, je suis en vie et je reviendrai bientôt. Je suis juste complètement hors des emplacements de sort et un long repos est un peu trop loin. Je tiens toujours cependant. Merci beaucoup pour les kofis et les mots que vous avez prononcés. Cela signifie beaucoup pour moi. ❤️ – BARDE CRITIQUE! ✊🏾 (@CriticalBard) 12 janvier 2021

Mais la réaction reçue l’a pris par surprise: «Je m’attendais à la haine et au racisme typiques, car chaque fois qu’une personne noire est à l’avant-garde de Twitch pendant un certain temps, il y a un contrecoup. Ce que je ne m’attendais pas personnellement à ce que les mots soient déformés pour correspondre à leur agenda attaque totale soudaine contre moi, mes réseaux sociaux et surtout mon personnage “ le streamer a dit au support PCGamer. “Des tentatives de piratage et de piratage aux menaces de mort, c’était BEAUCOUP plus que ce qui était nécessaire à distance.”

Le «mot distorsion» auquel se réfère Critical Bard est une référence à un clip du streamer jouant à Overwatch dans lequel il dit ce qui suit: “Les vies blanches n’ont pas d’importance parce que les ‘vies blanches’ ne sont pas une chose”. Mais le clip se termine là, car la vidéo a été modifiée pour supprimer le contexte, ce que le streamer explique “Vous pouvez être fier d’être italien, vous pouvez être fier d’être écossais. Vous ne pouvez pas être fier d’être blanc. Ce n’est rien.”Jones continue. «D’un autre côté, les Noirs doivent dire que« la vie des Noirs compte »parce qu’ils nous ont volés d’un pays que nous aimons et nous ont forcés à être ici, dépouillés de notre héritage et de nos identités. Tout ce que nous savons, c’est notre noirceur.».

Dernière chose avant de me coucher. Certains dudebros ont décidé de couper une petite partie de mon flux, donnant l’impression que j’étais “raciste envers les Blancs”. Permettez-moi de publier le clip COMPLET et d’en tirer ce que vous voulez. bisous bisous.

GossipPogChamp. pic.twitter.com/jNZq6iDvSk – BARDE CRITIQUE! ✊🏾 (@CriticalBard) 11 janvier 2021

Des milliers d’accusations de “racisme inversé” ont atteint leurs réseaux, auxquels le streamer est extrêmement indigné. “Ce n’est pas la première fois que des gens se lèvent contre un créateur exclu sur Twitch, et malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois. Ils auraient dû mettre en place des mesures de sécurité dès le début.”

Twitch a pris des mesures ces dernières semaines pour mettre en œuvre des politiques plus strictes et plus claires contre les symboles racistes et les insultes sexuelles, mais la mise en application réelle contre le comportement individuel, en particulier la manipulation de mauvaise foi des médias comme le clip Overwatch de Jones. , est encore insaisissable.

