La troisième vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, a annoncé ce mardi lors de la Réunion de l’économie numérique et des télécommunications organisée par Ametic que l’application Le radar COVID est déjà opérationnel à Madrid et en Navarre.

Ces deux communautés autonomes ils rejoignent l’Andalousie, la Cantabrie, l’Aragon, les îles Canaries, Castille et León, les îles Baléares et Murcie. Ils ont intégré l’application dans leurs systèmes de santé ces dernières semaines.

L’application Radar COVID, qui a été développé par Indra à la demande du gouvernement espagnol, compte déjà 3,4 millions de téléchargements, comme l’a indiqué le troisième vice-président lors de la réunion organisée par Ametic. L’idée du gouvernement est que l’application soit opérationnelle sur tout le territoire national à partir du 15 septembre.

Comment fonctionne COVID Radar

Radar COVID utilise l’API développée par Apple et Google. Le fonctionnement du système, une fois l’application installée et démarrée, est le suivant:

Les mobiles commencent à émettre un identifiant anonyme grâce à la technologie Bluetooth. Simultanément, ils capturent les identifiants anonymes des mobiles qui les entourent. L’historique des codes émis et capturés reste dans la mémoire du téléphone pendant deux semaines.

Ces codes sont totalement anonymes. Ils ne sont liés à aucune donnée personnelle de l’utilisateur et, en outre, ils changent périodiquement. L’application Radar COVID, en revanche, ne collecte pas l’emplacement physique du téléphone. La confidentialité des utilisateurs est garantie à tout moment.

Lorsqu’une personne est testée positive au COVID-19, elle peut télécharger les codes que son téléphone mobile a émis au cours des 14 derniers jours sur un serveur gouvernemental. Pour ce faire, vous devrez bien sûr saisir un mot de passe fourni par votre médecin. De cette manière, quiconque est empêché de signaler des faux positifs sur la plateforme.

En parallèle, les mobiles d’autres personnes téléchargeront périodiquement la liste des codes stockés sur le serveur. Si l’un de ceux-ci coïncide avec ceux capturés par le téléphone lui-même, cela signifie que le propriétaire a été proche d’une personne qui a été testée positive au COVID-19. À ce moment-là, vous recevrez une notification vous invitant à contacter votre médecin pour prendre les mesures appropriées.

Notre engagement est de publier le code #RadarCOVID ❓ Guide pratique: Licence Mozilla Public License 2.0 ❓ Pourquoi: pour la transparence et pour que la communauté puisse nous aider à améliorer l’application ❓ Quand: à partir du 9 septembre # EsteVirusLoParamosUnidos – JE CONNAIS. Numérisation et intelligence artificielle (@SEDIAgob) 1 septembre 2020

L’application est disponible sur l’App Store et Google Play. Cependant, Il est nécessaire que chaque communauté autonome implémente le protocole de notification pour que l’application fonctionne correctement. Sinon, le téléphone collectera les identifiants anonymes des personnes autour de nous, mais nous ne saurons pas quand l’un d’entre eux aura été testé positif au COVID-19.

D’autre part, le secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle a veillé à ce que Le 9 septembre, le code de l’application peut être examiné, qui sera publié sous la licence publique Mozilla 2.0. De cette manière, n’importe qui peut auditer le fonctionnement de l’application et même transmettre des suggestions d’amélioration aux responsables de celle-ci.