Il y a quelques jours, le directeur exécutif de la Linux Foundation, Jim Zemlin, a présenté le nième rapport annuel de cette organisation à but non lucratif et qui sert de référence pour l’univers Linux. Fondée en 2000, elle bénéficie du soutien de plus de 1000 membres du monde entier, y compris des noms comme Google, Intel, Microsoft, Facebook, Oracle, Samsung ou Tencent.

Comme cela arrive souvent à la fin de l’année, nous sommes nombreux à regarder en arrière et à essayer de jalons et moments les plus pertinents. A cette occasion en 2020, une année forcément marquée par COVID. Ainsi, par exemple, le rapport met en lumière le travail de sa division Santé publique de la Fondation Linux (LFPH), qui a fourni des outils open source aux pays et organisations du monde entier pour lutter contre la pandémie.

D’autres jalons mis en évidence dans la présentation de ce rapport sont la pertinence du projet BIEN, acronyme de Fintech Open Source Foundation, une division qui apporte aide et connaissances aux services financiers open source. Mais il y a bien plus encore.

Des chiffres qui expliquent beaucoup

Dans un rapport annuel comme celui de la Linux Foundation, les chiffres, les données numériques, les statistiques ne peuvent manquer. Les chiffres nous aident comprendre la taille et l’importance de l’univers Linux dans le secteur technologique actuel.

Déjà dans sa présentation, le directeur exécutif de la Linux Foundation souligne qu’en 2020, plus de 1,7 million de personnes avoir suivi l’un des cours gratuits proposés par la fondation. D’elles, plus de 40000 Ils ont reçu des certifications de la fondation pour démontrer leurs connaissances.

Et les chiffres nous aident également à comprendre ce que fait la Linux Foundation. Selon leurs propres mots, depuis 20 ans, ils ne soutiennent plus que les Développement du noyau Linux de s’impliquer dans de nombreux autres projets liés au cloud et à la virtualisation (19% de son activité), aux réseaux (19%), au développement d’applications et au web (11%). Concernant les secteurs industriels bénéficiaires, la combinaison de différents secteurs (67%) se démarque, suivie des télécommunications (17%) et de la finance (10%).

Tout cela a une traduction dans le monde réel. Selon la Linux Foundation, 100% des supercalculateurs les plus puissants au monde utilisent une version de Linux. Dans le secteur automobile, 60% des automobiles emploient Linux de qualité automobile. Et 69% des appareils embarqués (embarqués ou embarqués) utilisent Linux. Mais il y a plus. 70% des fournisseurs de télécommunications utilisent ONAP (Open Network Automation Platform). 100% des clouds publics utilisent Kubernetes. Et 50% des grandes entreprises de blockchain utilisent Hyperledger.

Logiciel gratuit et COVID

Nous avons dit que 2020 restera dans l’histoire en raison de la pandémie COVID-19. De là, il y a beaucoup d’histoires à raconter, et dans l’univers Linux, la multitude de projets axés sur la lutte contre le COVID.

Selon le rapport annuel, cette année a souligné le rôle de Santé publique de la Fondation Linux (LFPH) d’organiser et de conseiller les nombreux projets, parmi lesquels se détachent les différentes applications mobiles qui ont servi à compter les expositions au virus.

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

En conséquence, six pays et quatre États des États-Unis disposaient d’outils sous forme d’applications mobiles pour mieux gérer la pandémie et prévenir la prolifération des infections.

Indirectement lié, la Linux Foundation met en avant le projet Crypterons, géré par le Groupe de recherche sur la sécurité Internet (ISRG). Son rôle, offrir des certificats numériques TLS et un cryptage sécurisé pour plus de 225 millions de sites Web. Et parmi les autres pages Web auxquelles ils ont proposé leurs solutions de sécurité, citons celles créées pour collecter des données liées au COVID en toute sécurité et en respectant le anonymat des utilisateurs.

Le noyau Linux

Le noyau Linux ne peut pas être absent de ce rapport. Tout a commencé avec lui dans cette lointaine 1991, quand un jeune homme Linus Torvalds a annoncé dans un newsgroup qu’il programmait un système d’exploitation inspiré d’UNIX et de MINIX.

2020 a été l’année de Linux 5.8, l’une des versions les plus importantes et qui a eu la contribution de plus de 1991 collaborateurs. Et avec la version 5.9, le millionième commit a été atteint. L’année se termine avec le développement de Linux 5.10 dans lequel 1 700 personnes travaillent.

Combien vaut un logiciel open source?

Ce n’est pas parce que le logiciel open source est lié au logiciel libre que le logiciel libre est sans valeur. Derrière, il y a des heures de travail. D’où le rapport 2020 de la Linux Foundation donne des chiffres sur comment ont-ils été évalués les projets gratuits les plus populaires.

La valeur totale des projets développés sous l’égide de la Linux Foundation en 2020 s’élève à 7,3 milliards de dollars. Ou dans d’autres unités de comptage, 87 millions de lignes de code et 700 000 mois de travail par personne. Des projets se démarquent ONAP (50% de la valeur totale), suivi de OpenDaylight (18%), FD.io (17%) et OPNFV (Onze%).

ONAP (Open Network Automation Platform) est une plateforme d’automatisation pour les réseaux physiques et virtuels. De son côté, OpenDaylight est, au sens de Wikipédia, «une plateforme pour mise en réseau définie par logiciel pour la surveillance des périphériques réseau ouverts et centralisés ». FD.io se définit comme un couteau suisse pour les outils de réseautage. Et enfin, OPNFV est une plate-forme pour travailler avec la virtualisation de réseau.

Cinéma et logiciels libres

Des projets comme l’Academy Software Foundation sont un exemple de la façon dont les logiciels et les logiciels libres sont présents dans tous les aspects de notre vie, y compris le cinéma. Cette fondation a le soutien de l’organisation responsable des Oscars d’Hollywood et démontre l’importance de la technologie et des logiciels dans la fiction audiovisuelle.

Sous la protection de cette fondation, dans son rapport annuel, la Linux Foundation met en avant divers projets en rapport avec logiciels open source créé par des grands de l’industrie et que nous avons pu voir, sans nous en rendre compte, dans des séries et des films.

Par exemple, OpenVDB est une bibliothèque créée par DreamWorks Animation pour simuler de l’eau ou des liquides ou créer des effets liés aux nuages ​​ou à la glace. Cette technologie a été utilisée dans des titres tels que Frozen 2, Stranger Things ou la deuxième partie de Fantastic Beasts.

De son côté, le logiciel OpenColorIO de Sony et Imageworks a été utilisé dans les deux films de Spider-Man, Alice au pays des merveilles ou Watchmen. ET OpenEXR, un standard d’imagerie HDR, a à son actif être le premier grand projet open source créé dans un studio de cinéma. Des titres comme Frozen 2, la dernière trilogie Star Wars ou Avengers: End Game ont bénéficié de ce format.

Le meilleur exemple qui résume l’implication du logiciel libre dans le cinéma est Spider-Man: loin de chez soi, un film dans lequel les technologies open source sont utilisées. OpenColorIO, Open Shading Language, OpenCue, OpenVDB et OpenEXR.

Diffuser Linux avec l’apprentissage

Au début de cet article, j’ai commenté que plus de 1,7 million des personnes ont suivi un cours dans ce 2020 parmi ceux offerts gratuitement par la Linux Foundation. Parmi eux, plus de 40 000 ont reçu un certificat attestant leurs connaissances.

Plus de chiffres connexes. Parmi les cours disponibles, plus de 50, 20 d’entre eux avaient un mentor ou un instructeur, ainsi qu’une douzaine d’examens de certification pour prouver que le cours a été réussi. Et la Fondation Linux a offert 500 bourses pour suivre des cours et obtenir des certificats liés au logiciel libre.

Beaucoup à faire

Comme le montre le rapport annuel 2020, la Linux Foundation est impliquée dans des dizaines de projets couvrant de nombreux domaines de connaissances. Services financiers, lutte contre le changement climatique, conseil juridique, sécurité au travail …

Pour terminer ce résumé, il faut également souligner le rôle de la Linux Foundation dans la création et gestion de normesDans le logiciel et le matériel, un processus dans lequel les institutions et les entreprises du monde entier collaborent. Des projets tels que Alliance pour les médias ouverts, Consortium 3MF pour développer un protocole d’impression 3D sécurisé ou le plus populaire RISC-V, un processeur open source dont nous parlerons beaucoup dans le futur.

Vous pouvez consulter ce rapport annuel de la Linux Foundation 2020 par vous-même en le téléchargeant gratuitement au format PDF en anglais.

