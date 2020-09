Motorola a annoncé une nouvelle version du Razr pliable avec prise en charge de la 5G et des spécifications améliorées.

L’une des principales améliorations du nouveau Razr est que vous pouvez passer des appels vidéo, envoyer des SMS, prendre des photos et accéder aux applications sans ouvrir le téléphone.

Le nouveau Motorola Razr sera disponible débloqué cet automne au prix de 1399,99 $.

Motorola a fait sensation plus tôt cette année avec la sortie du Razr entièrement repensé. En un coup d’œil, le design rappelait celui du premier Razr d’il y a près de vingt ans, mais à l’intérieur du clapet se trouvait un écran pliable, ce qui en fait l’un des premiers téléphones à concurrencer directement le Galaxy Z Flip de Samsung. Les critiques du Razr ont été mitigées, mais Motorola n’abandonne pas encore, car un nouveau Razr 5G a été dévoilé mercredi.

Il semble que Motorola ait pris à cœur les critiques du dernier Razr pliable, car le nouveau modèle propose un certain nombre de mises à niveau notables sur le téléphone lancé en février. Le plus intrigant est peut-être la fonctionnalité ajoutée de l’écran tactile de 2,7 pouces Quick View à l’avant du nouveau Razr. Vous pouvez désormais passer des appels vidéo, envoyer des SMS, prendre des photos et accéder à vos applications préférées sans jamais ouvrir le téléphone.

Les mises à niveau ne s’arrêtent pas là, car les spécifications du nouveau Razr sont également un pas en avant par rapport à son prédécesseur. Le nouveau Razr dispose d’un processeur Snapdragon 765G, d’un GPU Adreno 620, de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage interne et d’une batterie de 2800 mAh, qui sont toutes des mises à niveau par rapport à l’ancien modèle. Il n’est peut-être pas aussi rapide que le dernier Galaxy Note, mais ses performances devraient être une amélioration significative par rapport à l’original.

Emballage et accessoires du Motorola Razr 5G. Source de l’image: Motorola

La conception générale reflète étroitement celle du premier Razr 2020, mais Motorola affirme que «le menton effilé, le capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et la charnière mise à jour offrent des changements esthétiques et fonctionnels basés sur les commentaires directs des consommateurs», ce qui, espérons-le, se traduira par une expérience qui surpasse celle du modèle précédent.

Une fois que vous ouvrez le téléphone, vous serez accueilli par le même écran Flex View de 6,2 pouces qui apparaissait sur le Razr 2020 d’origine, avec un rapport hauteur / largeur CinemaVision 21: 9 qui a «les mêmes dimensions ultra-larges que celles utilisées par l’industrie cinématographique. » Motorola note également que le nouveau Razr n’a «qu’une fermeture nulle sur un appareil pliable», qui protège l’écran interne et maintient le téléphone compact. Motorola affirme que le Razr peut également survivre à 200 000 flips.

Enfin, en ce qui concerne le système de caméra, Motorola a augmenté jusqu’à un tireur principal de 48 mégapixels avec la technologie Quad Pixel qui offre 4 fois la sensibilité en basse lumière du premier appareil photo 16 mégapixels de Razr. Comme le souligne Motorola, il s’agit également de l’une des meilleures caméras selfie du marché lorsque le téléphone est fermé. Cela dit, si vous souhaitez discuter par vidéo avec le téléphone ouvert, il y a également un appareil photo de 20 mégapixels à l’intérieur du pli.

Motorola prévoit de lancer le nouveau Razr chez Best Buy, B&H Photo, Amazon et Motorola.com débloqués pour 1399,99 $ cet automne dans les coloris Polished Graphite, Liquid Mercury et Blush Gold. Le nouveau Razr sera également disponible via AT&T et T-Mobile si vous préférez obtenir un service avec votre nouveau téléphone pliable.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.