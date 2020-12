Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le scandale que vit Cyberpunk 2077 après son lancement désastreux convient à toutes sortes d’expressions, de la critique à la moquerie. Bien que la guilde des développeurs soit généralement favorable, ce n’est pas toujours le cas et dans le contexte de la polémique générée autour du titre de CD Projekt RED et de la récente décision de PlayStation, l’un des réalisateurs de Days Gone s’est moqué de la situation.

Il y a quelques instants, PlayStation a annoncé le retrait de Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et a ouvert une section spéciale en ligne permettant aux joueurs de demander un remboursement pour l’édition numérique qu’ils ont achetée pour PS4. Les nouvelles ont déjà fait le tour du monde, donnant de quoi parler de toutes les manières. Cependant, une publication a attiré l’attention et c’est qu’à travers son compte Twitter, Jeff Ross, ancien directeur créatif de Days Gone a exprimé ce qui suit: «602 jours plus tard, Days Gone est toujours disponible».

602 jours plus tard, Days Gone est toujours disponible. – Jeff Ross #DaysGone #PlayStation #Sony (@JakeRocket) 18 décembre 2020

Évidemment, la publication fait référence à la situation de Cyberpunk 2077, car le nouveau jeu CD Projekt RED est plein de problèmes et d’erreurs qui ont fini par ruiner son lancement. La publication de Ross, qui d’ailleurs ne fait plus partie de BEND Studio, survient parce qu’à l’époque Days Gone a traversé une situation similaire, puisque le jeu a survécu dans sa phase initiale, il y avait de nombreux bugs et erreurs qui ont remis les gens en question. fans de savoir si le studio avait le bois pour la liste exclusive de Sony.

Le temps a passé et de nombreux Go de mises à jour plus tard, Days Gone a fini par offrir une meilleure version, même si le battage médiatique qu’il avait avant son lancement n’a pas pu être exploité.

