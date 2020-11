Après l’échec du box-office de Han Solo: une histoire de Star Wars, Disney a envoyé tout projet lié au film au congélateur. Bien que le film ne soit pas aussi mauvais que The Last Jedi, ses chiffres étaient suffisants pour que Disney annule la suite possible. Pourtant, Ron Howard a l’espoir de faire revivre les personnages.

Selon une interview avec Lights Camera, Barstool, le directeur de Han Solo: A Star Wars Story était optimiste quant à un retour possible. Howard a déclaré qu’il y avait un intérêt pour les personnages, bien qu’il ait été direct et assuré que pour le moment ils ne travaillent pas sur un film ou une série pour Disney Plus.

Les rumeurs viennent après le soutien croissant des fans pour une suite. À travers le hashtag # MakeSolo2Happen, le scénariste Jon Kasdan a encouragé les fans à montrer leur affection pour Solo afin de réaliser quelque chose de similaire à “Snyder Cut” de DC.

L’écrivain, qui travaille sur le pilote de la série Willow pour Disney Plus, a commenté dans un tweet une photo du casting Solo. “Je ressens toujours un pincement au regret de ne pas avoir fait la coupe. Je suppose que nous devrons le faire en Solo 2”, a déclaré Kasdan.

Han Solo et son possible retour à Disney Plus

Lucasfilm

Bien qu’il soit possible que ce soit un clin d’œil, la réalité est que Kasdan et Howard sont toujours impliqués dans des projets pour Disney. Ron Howard est un producteur exécutif sur Willow, tandis que Jon Kasdan servira de showrunner pour la série.

Avec le récent succès de The Mandalorian, Disney pourrait ramener les histoires de Han Solo à la table dans une série pour Disney Plus.

Harrison Ford a vraiment aimé le film Han Solo, selon Ron Howard

Howard a mentionné dans l’interview qu’il y avait un intérêt pour le monde des gangsters, faisant référence aux personnages que nous avons vus dans Han Solo: A Star Wars Story. Le réalisateur a affirmé que Harrison Ford aimait beaucoup le film et le soutenait quand il le voyait. Le Han Solo original avait une appréciation pour sa version plus jeune, jouée par Alden Ehrenreich, cependant une grande partie du public n’a pas partagé ce sentiment.

Il y a quelques mois, la rumeur disait que Disney envisageait des retombées de Han Solo: Une histoire de Star Wars. Selon le journaliste de Cinelinx Jordan Maison, ces séries aborderaient différents personnages apparus dans le film et qui ont beaucoup à contribuer à l’univers de Star Wars.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation de Disney, d’autres séries en cours de développement ouvriraient la porte à cette possibilité. La société travaille sur l’adaptation télévisée d’Obi-Wan Kenobi, un projet qui a été conçu comme un film et qui a ensuite été annulé en raison de la mauvaise performance de Solo.

L’article Le réalisateur de «Han Solo: une histoire de Star Wars» estime que la franchise a un avenir dans Disney Plus a été publié dans Hypertext.