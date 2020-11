Avec le studio qui développe le nouveau Battlefield, Dennis Brännvall reste un mystère sur son avenir.

Après presque une décennie IL DIT, celui qui était directeur créatif de Star Wars: Battlefront II a annoncé qu’il quittait le studio responsable de la saga Battlefield sans entrer plus en détail sur ses futurs projets. «Je me souviens encore quand nous avons obtenu le contrat Star Wars et que tout le monde dans le studio avait la chair de poule et les larmes aux yeux de pure joie», a-t-il commenté. Dennis Brännvall dans votre message d’adieu.

Merci pour tout et que la Force soit avec vous, toujours Dennis Brännvall“Huit ans plus tard, le voyage est terminé et je quitterai EA DICE à la fin de ce mois”, poursuit-il. «Merci pour tout et que la Force soit toujours avec vous», ajoute le créateur, qui dans le passé a également travaillé sur Battlefield 4 en tant que concepteur de niveaux. En 2015, il occupe le poste de lead level designer sur le premier Star Wars Battlefront signé par le studio suédois, montant progressivement pour devenir le lead designer un an plus tard, lors de la publication de ses différents contenus complémentaires.

En décembre 2017, il est devenu directeur de la conception de Battlefront 2, et en novembre 2019, il a été directeur de la création d’un jeu vidéo qui n’a pas bien démarré, mais au fil des ans gagner le respect des fans. Aussi de la part de ses collègues, qui n’ont pas hésité à lui consacrer des mots d’affection lors de ses adieux.

Comme nous l’avons mentionné, Brännvall n’a pas donné de détails sur ses futurs projets. DICE, d’autre part, a confirmé qu’il travaillait sur un nouveau Battlefield qui sortira en 2021, avec des versions sur PS5 et Xbox Series.

