Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 30/11/2020 13:13

Dès le premier chapitre de Le mandalorien, nous voulons tous dire L’enfant comme Bébé yoda, un surnom que beaucoup d’entre nous continuent d’utiliser même si nous connaissons déjà son nom. C’est vrai, le dernier épisode de la série a finalement révélé le nom officiel de cette adorable créature et son réalisateur a expliqué pourquoi ils avaient décidé de le faire jusqu’à présent. Evidemment, cette note est pleine de spoilers, donc si vous ne l’avez pas vue, nous vous recommandons d’être prudent.

Le Jedi, Chapitre 5 de la deuxième saison de Le mandalorien, a présenté aux fans Ahsoka Tano, un Jedi légendaire que nous n’avons jamais vu auparavant en live-action. En plus de cela, il nous a également été révélé que le nom officiel de Baby Yoda est Grogu et Dave Filoni, directeur du programme, a expliqué le raisonnement derrière cette décision:

«Nous avons le nom depuis longtemps. Jon Favreau m’a dit au début de la première saison ce que ça allait être, ce qui m’a fait me demander comment ils apprendraient le nom. Cela m’a donné l’idée d’Ahsoka, qui est très passionnée, et qu’elle pouvait se connecter avec l’enfant, et que sans avoir besoin d’utiliser des mots, ils pourraient communiquer. Grâce à cette connexion, elle apprend son nom et le dit à Mando et au public.

J’ai l’impression que si quelqu’un connaît l’histoire de The Child, ce serait Ahsoka. “