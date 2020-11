Xiaomi n’est pas le seul à pouvoir offrir puissance et fonctionnalités exceptionnelles à un bon prix.

le realme 6 Pro Peut être le vôtre pour seulement 172 euros grâce à l’une des offres AliExpress. L’appareil chinois arrive à côté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Pour bénéficier de la réduction, il vous suffit d’appliquer le coupon blackfriday20 avant de finaliser l’achat. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le smartphone realme.

Acheter sur AliExpress: realme 6 Pro 8/128 Go

Achetez le realme 6 Pro au meilleur prix

Savoir plus: realme 6 Pro, analyse: quelqu’un a frappé la touche dans le milieu de gamme

Ce realme 6 Pro intègre un écran IPS de 6,6 pouces et une résolution Full HD +. Arrive avec un Taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui lui confère une fluidité et une rapidité agréables au quotidien. Votre cerveau est l’un des processeurs de jeu de Qualcomm, le Snapdragon 720G. Cela a aussi 4 caméras arrière et une batterie avec charge rapide.

Qualcomm Snapdragon 720G 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS 6,6 ″ Full HD + 4 caméras arrière Batterie 4300 mAh avec charge rapide sur prise jack 30W 3,5 mm, USB-C, NFC

Profitez des meilleurs coupons sur AliExpress

BF2020ES3: 3 € de réduction pour les achats supérieurs à 30 €BF2020ES5: 5 € de réduction pour les achats supérieurs à 50 €BF2020ES7: 7 € de réduction pour les achats supérieurs à 70 €BF2020ES10: 10 € de réduction pour les achats supérieurs à 100 €BF2020ES12: 12 € de réduction pour les achats supérieurs à 120 €blackfriday20: 20 € de réduction pour les achats supérieurs à 190 €blackfriday30: 30 € de réduction pour les achats supérieurs à 290 €BF2020NEW: 4 € de réduction pour les achats supérieurs à 5 €