L’un des meilleurs milieu de gamme de la firme chinoise, pour moins cher que prévu.

Grâce à cette offre AliExpress, vous pouvez obtenir le realme 7 5G pour seulement 254 euros. Le terminal chinois arrive à côté de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Bien sûr, nous parlons de sa version globale.

L’appareil realme vous permettra de profiter de la nouvelle connectivité sans trop payer. Montez sur le bateau 5G avec un smartphone qui bénéficie également d’une dalle IPS avec rafraîchissement à 120 Hz. Nous vous expliquons chacune de ses caractéristiques.

Le terminal realme intègre un écran IPS de 6,5 pouces, résolution Full HD + et 120 Hz. Grâce à ce rafraîchissement on retrouve un panneau qui se déplace très doucement, est agréable et répondra immédiatement à chacune de vos touches.

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs de MediaTek, le Dimensity 800U. Vous pourrez déplacer des applications exigeantes sans problèmes, presser vos jeux préférés et profiter d’une bonne expérience de jeu. Dans ce cas, il arrive à côté de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

MediaTek Dimensity 800U 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS 6,5 ″ Full HD + 120 Hz 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec charge rapide sur prise 30W 3,5 mm, USB-C, NFC et 5G

Ce realme 7 5G a 4 caméras à l’arrière: un capteur principal de 48 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un capteur pour le noir et blanc. Dans le trou de son frontal, un appareil photo 16 mégapixels.

Votre batterie atteint 5 000 mAh et a une charge rapide puissante de 30 W. Vous n’aurez plus qu’à le connecter à l’alimentation pendant quelques minutes pour récupérer plusieurs heures d’utilisation. L’appareil realme dispose également d’une prise casque et, comme son nom l’indique, Connectivité 5G. La vitesse de connexion maximale, pour moins de 260 euros.

Vous avez pu le vérifier, vous avez la possibilité de prendre un appareil très équilibré, un smartphone de milieu de gamme qui bénéficie de plus que de fonctionnalités intéressantes, comme sa dalle 120 Hz et sa connectivité 5G. L’offre n’est disponible que pour une durée limitée, n’y pensez pas trop.

