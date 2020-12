C’est l’un des meilleurs milieu de gamme de la firme chinoise, une valeur sûre.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il realme 7 est à votre portée pour seulement 159 euros grâce à l’une des offres AliExpress. Nous parlons de la version globale de l’appareil chinois, qui est accompagnée de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le smartphone chinois est livré avec un joli design, un écran qui occupe presque toute la façade et 4 caméras arrière ils font du bon travail. C’est tout ce que vous devez savoir sur le smartphone realme.

Achetez le realme 7 au meilleur prix

Le terminal realme intègre un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution Full HD +. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour la fluidité et la vitesse. Son arrière, en revanche, est livré avec des détails dans deux textures qui lui conviennent assez bien.

MediaTek Helio G95 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran Full HD Super IPS 6,5 pouces + 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec charge rapide sur prise 30 W 3,5 mm, USB-C, NFC

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs de jeu de MediaTek, le Helio G95. Vous pourrez déplacer des applications exigeantes sans problèmes, presser vos jeux préférés et profiter d’une expérience satisfaisante. Sa batterie, en revanche, atteint 5 000 mAh et a une charge rapide puissante de 30 W. Avec seulement quelques minutes de charge, vous récupérerez des heures d’utilisation.

L’appareil realme a 4 caméras à l’arrière: un capteur principal de 48 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un capteur pour le noir et blanc. Dans le trou de son frontal, un appareil photo 16 mégapixels.

En résumé, il s’agit d’un appareil complet, avec un beau design, un écran 90 Hz, un processeur à solvant, une bonne section photographique et une charge rapide puissante. Pour moins de 160 euros, Qu’allez-vous demander d’autre à un smartphone?

