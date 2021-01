Obtenez le milieu de gamme le plus ambitieux de la firme chinoise.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre AliExpress, vous pouvez acheter le realme 7 Pro pour un peu plus de 200 euros euros. Nous parlons de sa version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour lequel vous n’aurez qu’à appliquer le coupon WINTER15. De plus, avec AliExpress Plaza, vous apprécierez expédition rapide depuis l’Espagne.

Le smartphone chinois est livré avec un joli design, un écran Super AMOLED qui occupe presque toute la façade et 4 caméras arrière avec lequel vous pouvez être très satisfait. Nous vous expliquons chacune de ses caractéristiques.

Comme nous l’avons souligné, le smartphone realme arrive avec un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD +. Son arrière a deux textures différentes qui réfléchissent la lumière, ce qui lui donne un aspect très attrayant. Vous pouvez le trouver dans différentes couleurs.

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs de jeu de Qualcomm, le Snapdragon 720G. Nous l’avons testé à plus d’une occasion et ses performances sont plus qu’acceptables. Vous pourrez profiter de jeux et d’applications lourds. Dans le cas de cette offre, nous trouvons 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 720G 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran Super AMOLED Full HD de 6,4 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide sur prise 65W 3,5 mm, USB-C, NFC

Les maisons Realme 7 Pro 4 caméras à l’arrière: un capteur Sony IMX682 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un capteur pour le noir et blanc. Dans le trou à l’avant, un appareil photo de 32 mégapixels.

Sa batterie, en revanche, atteint 4 500 mAh et a une charge rapide impressionnante de 65 W. Il est capable de récupérer des heures et des heures d’énergie avec seulement quelques minutes de charge. L’appareil chinois dispose également de la technologie NFC et d’une prise casque. Pour un peu plus de 200 euros, le realme 7 Pro est postulé comme une option hautement recommandée.

