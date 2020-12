Le 17 septembre, Realme a lancé un nouveau téléphone mobile de milieu de gamme en Indonésie. Le Realme 7i est arrivé dans le pays asiatique avec un processeur Qualcomm et offrant des spécifications contenues attachées à une grosse batterie. Maintenant des mois plus tard la firme apporte le téléphone en Europe et aussi en Espagne, et lui appliquer quelques modifications lors de sa mise en vente.

Parmi les changements que nous trouvons dans le Realme 7i destiné à l’Espagne, nous avons le changement de processeur, qui est désormais signé par MediaTek, la réduction des souvenirs et la perte d’un appareil photo, en plus du fait que la batterie grossit. Et une fois rénové, le Realme 7i est mis en vente en Espagne au prix de 159 euros, bien que nous l’aurons réduit de 10 euros, jusqu’à 149 euros, lors de ses deux premiers jours de vente.

Le Realme 7i arrive en Espagne au prix de 159 euros

Comme nous l’avons commenté, Realme met son nouveau Realme 7i en circulation en Espagne avec quelques changements comme l’arrivée de l’Helio G85 dans le fauteuil du capitaine alors que la mémoire se rétrécit. Le nouveau modèle comporte 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, conservant le plateau microSD pour étendre la mémoire interne. La batterie grandit également et est maintenant de 6000 mAh avec une charge rapide de 18W.

Les autres changements appliqués au téléphone ont à voir avec maintenant il a trois caméras arrière et non quatre. Le principal est maintenu à 48 mégapixels avec 8 mégapixels et un objectif super grand angle en secondaire, et un troisième appareil photo de 2 mégapixels avec mise au point macro. L’avant reste aux 8 mégapixels d’origine.

Le nouveau Realme 7i sera mis en vente en Espagne le 21 décembre et pour les deux premiers jours, 21 et 22, il sera réduit à 149 euros. Après cette promotion initiale, le téléphone aura son prix de vente habituel qui sera 159 euros.

Fiche technique Realme 7i

Realme 7i

écran

LCD 6,5 pouces

HD + à 720 x 1600

Processeur

MediaTek Helio G85

Versions

4/64 Go

Expansion par SD

Caméra frontale

8 mégapixels f / 2.0

Caméras arrière

48 mégapixels f / 1,8

Grand angle de 8 mégapixels f / 2,3

Macro 2 mégapixels f / 2.4

Vidéo 1080p @ 60fps

Vidéo HD à 120 ips

Tambours

6 000 mAh

Charge rapide Dart à 18 W

Système opératif

Android 10

Interface utilisateur Realme

Connectivité

Double 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.0

GPS

Prise casque

USB type C

Dimensions et poids

164,5 x 75,9 x 9,8 mm

208 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

159 euros

149 euros les 21 et 22 décembre

