Le Realme C15 est arrivé sur le marché en juillet dernier, accompagné d’un processeur MediaTek, le Helio G35. Ceci est une plage d’entrée avec une batterie gigantesque de 6000 mAh, qui est maintenant renouvelée avec une version accompagnée d’un processeur Qualcomm.

Le nouveau Realme C15 s’appelle C15 Qualcomm Edition, faire un saut important au niveau du processeur par rapport à son frère jumeau, et avec un prix à changer pratiquement identique à celui du modèle avec MediaTek.

Le cœur de Qualcomm pour être plus compétitif

La principale nouveauté de ce Realme est de venir de pair avec le Qualcomm Snapdragon 460. Il s’agit d’un processeur Kryo huit cœurs (personnalisé par Qualcomm) et doté d’un Fréquence maximale de 1,8 GHz. Il est accompagné du GPU Adreno 610 et est fabriqué selon un procédé de 11 nanomètres.

Le Qualcomm Snapdragon 460 est un peu plus prudent avec le traitement d’image (grâce à son FAI) et plus efficace au niveau énergétique

Helio G35 est légèrement en retard dans la fabrication, avec un processus de 12 nanomètres. Il est capable de télécharger, oui, jusqu’à 2,3 GHz atteignant ses 8 cœurs: puissance plus élevée à la vitesse d’horloge mais consommation d’énergie plus élevée.

Le Realme C15 Qualcomm Edition vous accompagne la gigantesque batterie de 6000 mAh, avec une charge rapide de 18W. Le panneau est un écran LCD de 6,5 pouces (HD +) et la configuration de stockage descend à 32 ou 64 Go pour ajuster le prix. La caméra est quadruple, avec capteur grand angle, monochrome et “rétro” (filtre couleur).

Ce modèle Il vient à un prix d’un peu plus de 100 euros pour changer, chiffre presque identique (encore moins cher) que le modèle avec MediaTek, en échange d’avoir un peu moins de stockage interne. Il n’y a aucune nouvelle de son arrivée sur le marché européen, nous ne la perdrons donc pas de vue après sa présentation en Inde.

Fiche technique Realme C15 Qualcomm Edition

Realme C15

écran

LCD 6,5 “

HD +

Dimensions et poids

164,5 x 75,9 x 9,8 mm

209 g.

Processeur

Qualcomm Snapdragon 460

RAM

3/4 Go

Espace de rangement

32/64 Go

Extension de carte SD (triple plateau)

Caméra frontale

8 MP f / 2.0

Caméra arrière

13 MP f / 2,2

Grand angle 8 MP f / 2,25

2 MP f / 2.4 monochrome

2 MP f / 2.4 rétro

Tambours

6000 mAh

Charge rapide 18W

Système opératif

Android 10

Interface utilisateur Realme

Connectivité

LTE

Wi-Fi 4

Bluetooth 5.0

Minijack



Micro USB

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

À partir de 109 euros pour changer

