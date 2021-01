La série Realme C fait référence à ses appareils bas de gamme. L’année dernière nous avons pu tester des alternatives comme le Realme C11, un pari sur la batterie en dessous de 100 euros. Un de ses successeurs serait déjà en cours, et certaines de ses spécifications viennent d’être divulguées.

Parmi eux, nous voyons un processeur Mediatek qui maintient la tradition du modèle précédent, en plus d’une configuration d’écran et de caméra similaire. Le successeur du Realme C11 devrait également être très peu coûteux, pour concurrencer dans les gammes de prix inférieures.

Le Realme C20 serait une petite évolution du C11

Realme C20.

Comme nous l’avons lu dans Gizmochina, le Realme C20 sera l’évolution du C11. Tant pis que le design sera identique, selon la conception qui a fui dans les enduits. L’avant, doté d’un panneau IPS de 6,5 pouces et d’une résolution HD +, aura une encoche tombante et un menton inférieur généreux.

Au niveau de la conception, les rendus montrent une similitude avec le modèle précédent, je changerais légèrement le module pour loger la triple caméra

De l’arrière, une bande texturée avec le logo Realme et un module de caméra carré plutôt accrocheur, qui comprendra trois caméras. À ce sujet, un capteur principal de 13 mégapixels et deux caméras secondaires sont attendus.

Au niveau matériel, Helio G35 de MediaTek, un processeur 4G d’entrée de gamme, est attendu. Celui-ci sera accompagné, selon la fuite, de 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne et un grand Batterie de 5000 mAh avec charge de 10 W. Mauvaise nouvelle concernant le système d’exploitation, puisqu’il est question d’Android 10 à bord, bien qu’il s’agisse d’un terminal lancé en 2021. Concernant le prix de cette gamme d’entrée, on s’attend à environ 117 dollars pour changer.

