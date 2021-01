L’un des domaines les moins chers continue de baisser grâce à cette offre.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il realme C3 Peut être le vôtre pour seulement 99 euros grâce à l’une des offres Amazon. Ils vous accompagnent 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

L’appareil realme est livré avec des spécifications de solvant qui vous permettra de profiter d’une bonne performance. Il possède un écran de 6,5 pouces, l’un des processeurs Helio de MediaTek et une très bonne autonomie. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Savoir plus: realme C3

Achetez l’un des realme les moins chers

realme C3, analyse: la plage d’entrée chinoise a exactement ce dont vous avez besoin

Le terminal realme arrive avec un écran de 6,5 pouces qui occupe une grande partie de l’avant. Il a un petit menton et une encoche en forme de goutte qui abrite sa caméra pour les selfies. C’est sympa, on peut consommer toutes sortes de contenus multimédias dans son grand panneau. De plus, vous aurez la possibilité de choisir deux couleurs vives, le bleu et le rouge.

Votre processeur est le Helio G70 par MediaTek, une puce avec laquelle vous n’aurez pas de problèmes au quotidien. Il s’agit d’une puce à 8 cœurs qui tourne à une vitesse maximale de 2 GHz. Comme nous l’avons souligné, le modèle de l’offre est associé à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez l’étendre à l’aide de cartes microSD.

Helio G70 2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire 3 caméras Écran IPS 6,5 ″ et résolution HD + batterie 5000 mAh Jack 3,5 mm, radio FM

Le realme C3 intègre également 3 caméras à l’arrière: on retrouve un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait et un objectif macro qui se répète avec 2 mégapixels. Dans l’encoche de sa façade, un appareil photo 5 mégapixels.

L’autonomie est l’une des caractéristiques que j’ai soulignées dans votre analyse, vous pourrez arriver à la fin de la journée sans hâte, voire atteindre les deux jours si vous n’êtes pas trop exigeant. C’est surprenant 5 000 mAh attester de cela. Le terminal realme a également une prise casque et une radio FM, une fonctionnalité qui a été perdue sur les appareils plus chers.

Savoir plus: Realme C3 Les quatre Xiaomi Redmi Note 9, à un prix minimum ces jours-ci