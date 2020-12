Le terminal chinois est un haut de gamme que vous pouvez prendre à un prix minimum.

Grâce à l’une des offres Amazon, vous pouvez prendre le realme X50 Pro pour 399 euros. L’appareil chinois arrive à côté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Nous parlons d’un Smartphone 5G qui incorpore également l’un des processeurs les plus puissants présenté cette année. Le terminal realme a également 4 caméras arrière et une charge rapide de 65W. Nous vous expliquons chacune de ses caractéristiques.

L’appareil chinois intègre un écran Super AMOLED de 6,44 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On parle de un affichage rapide et fluide, très agréable dans la journée. Tout se passe de manière fluide et satisfaisante, il faut essayer un tel panneau pour le comprendre.

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs les plus puissants de Qualcomm, le Snapdragon 865. Vous pouvez le trouver à côté des versions de 6 Go, 8 Go et 12 Go de mémoire RAM. Vous aurez également la possibilité de choisir entre des modèles de 128 Go et 256 Go de stockage. Le modèle de l’offre, comme nous l’avons dit, est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 8 658 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne 6,44 ″ Full HD + 90 Hz Écran Super AMOLED 4 caméras arrière Batterie de 4200 mAh avec charge rapide à 65WNFC et 5G

L’appareil chinois a 4 capteurs à l’arrière: un Appareil photo principal de 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un téléobjectif Capteur 13 mégapixels et capteur noir et blanc 2 mégapixels. Dans les trous de sa façade, un capteur principal de 32 mégapixels et un deuxième objectif de 8 mégapixels avec mode grand angle.

Ce realme X50 Pro intègre également une batterie de 4 200 mAh et une charge rapide puissante de 65 W. Si vous avez la chance de vivre une ville avec les nouveaux réseaux 5G, vous bénéficierez d’une vitesse plus élevée et vous pourrez tirer le meilleur parti de cet appareil. Comme vous pouvez le voir, nous sommes avant tout un smartphone haut de gamme qui est maintenant pour moins de 400 euros.

