Dans une odyssée qui a duré près de six heures, le streamer populaire de Appel du devoir, NoahJ456 exécutait le mode Zombies de Call of Duty: Balck Ops Guerre froide implacablement, d’être soudainement piraté par un bug que même lui ne pouvait pas arrêter, des bugs sur le serveur.

La tragédie s’est produite lorsque Noé Il traversait le tour 208 dans un match en solo contre les Zombies. Après six heures de progression, Noah avait battu le record du mode Zombies en étant le premier à terminer le round 256 (le dernier round que vous pouvez prendre avant que le jeu cesse de compter). Mais peu de temps après, en tirant avec son arme laser, le jeu plante soudainement, l’écran devient noir, puis affiche un message d’erreur.

C’était quelque chose de triste à voir, le streamer en était abasourdi, c’est déjà quelque chose de complètement difficile d’atteindre le round 200 complètement seul, encore plus de casser le record du monde dans Call of Duty, mais Noah avait trouvé un truc. Après des jours de pratique en mode solo, Noah a trouvé une rotation de carte constante qui lui a permis de brûler des zombies en cendres avec une précision parfaite du pistolet à rayons. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il n’atteigne le record, et il l’a fait. Pendant au moins quelques minutes. Ensuite le moment à 5 heures et 47 minutes.

