Nubia est sorti en plein essor plus tôt cette année avec le RedMagic 5G, une centrale électrique d’un téléphone offrant des spécifications phares à seulement une fraction du prix. Lorsqu’on envisage une suite, il est difficile d’améliorer un package déjà convaincant, mais Nubia a réussi à développer encore plus cette formule gagnante avec de meilleures thermiques, des déclencheurs plus rapides et un espace de jeu amélioré. Présentation du nouveau RedMagic 5S, en vente aujourd’hui à partir de seulement 579 $.

Spécifications phares à un prix intermédiaire

Pas étonnant, le RedMagic 5S reprend bon nombre des principaux avantages de son prédécesseur et les intègre. Il dispose du même écran audacieux de 6,65 pouces, avec le taux de rafraîchissement soyeux de 144 Hz auquel les clients RedMagic s’attendent. Il maintient également une puce Qualcomm Snapdragon 865 avec connectivité 5G, une batterie robuste de 4500 mAh et des capacités de charge rapide allant jusqu’à 55 W avec adaptateur optionnel, entre autres attributs notables.

Il y a encore plus à aimer sur le RedMagic 5S

En plus de transporter le meilleur de tout ce que le RedMagic 5G avait à offrir, le 5S introduit des mises à niveau clés qui le propulsent devant son prédécesseur. Pour commencer, le RedMagic 5S dispose d’un système de refroidissement Trinity complètement réinventé. Cette chambre comprend un tuyau de refroidissement liquide en forme de L, des matériaux nano thermiques de qualité aérospatiale, des capteurs de température intelligents et un ventilateur turbo capable d’augmenter la ventilation de 4,3%.

Pour une atténuation supplémentaire de la température, le nouveau Ice Dock en option, conçu spécifiquement pour le RedMagic 5S, est équipé d’un ventilateur de 8000 tr / min qui peut abaisser la température de l’appareil de 77 ° F.Il dispose également d’un mode GPU Boost qui peut être activé dans les paramètres pour plus améliorer les performances de jeu. D’autres améliorations incluent les déclencheurs d’épaule capacitifs qui peuvent désormais échantillonner des commandes à 320 Hz pour une entrée encore plus rapide et plus précise.

Game Space, le lanceur de jeu dédié de RedMagic, a reçu quelques améliorations, telles que la prise en charge de mini-fenêtres pour un multitâche amélioré, des outils de création de macros et une superposition de chat de jeu. Un nouveau booster de performances optimisé, des commandes de ventilateur turbo affinées, des améliorations d’affichage réglables et la possibilité d’enregistrer et de partager le jeu en temps réel sont également disponibles pour Game Space 2.1. Ensemble, la liste des mises à niveau de Game Space permet aux joueurs d’optimiser davantage les paramètres et les performances de leur téléphone pour une expérience de jeu plus raffinée.

Commandez votre RedMagic 5S aujourd’hui

Le RedMagic 5S est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui. En plus d’emballer un chipset phare, la technologie 5G, une énorme batterie et des fonctionnalités pro-gamer, le dernier né de Nubia RedMagic est disponible en deux couleurs uniques: un nouveau Sonic Silver, qui comprend 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage pour seulement 579 $ – la moitié du prix des appareils phares d’aujourd’hui. L’option « Pulse » bleue et rouge fait également un retour avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 649 $. Pour en savoir plus sur le RedMagic 5S, y compris comment vous pouvez en acheter un, consultez la page Web officielle de Nubia RedMagic ici.

Remarque: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les fonctionnalités intéressantes que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

Intéressé par un article sponsorisé ou d’autres options publicitaires? Remplissez ce formulaire.