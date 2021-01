Ramenez à la maison l’un des meilleurs smartphones Xiaomi bon marché.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il Redmi 9 est à votre portée pour seulement 93 euros grâce à l’une des offres AliExpress. Nous parlons de sa version globale de base, qui est livrée avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Avec AliExpress Plaza vous pouvez profiter d’expéditions rapides et sûres depuis l’Espagne.

Le terminal chinois est l’un des moins chers de la firme, mais c’est quand même un bon achat. Arrive avec un joli design, un écran qui dépasse 6,5 pouces et une batterie de plus de 5000 mAh. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

L’appareil chinois arrive avec un écran IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD +. Son corps a été fait de plastique et a un beau design. Vous pouvez le trouver dans des couleurs différentes et frappantes.

Dans ses entrailles est le MediaTek Helio G80, une puce avec laquelle vous n’aurez aucun problème pour profiter de bonnes performances. Nous parlons d’un appareil fluide au quotidien, vous pouvez également profiter du jeu étrange. La version de cette offre est livrée avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage que vous pouvez étendre à l’aide d’une carte microSD.

MediaTek Helio G80 3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne (extensible) Écran IPS 6,53 ″, Full HD + batterie 5020 mAh avec chargement rapide de 18 W 4 caméras NFC, Jack 3,5 mm et Radio FM

Au dos de ce Redmi 9, un total de 4 caméras. Il a un capteur principal de 13 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 5 mégapixels et un capteur pour le mode portrait 8 mégapixels. La caméra frontale abrite un capteur de 8 mégapixels.

On n’oublie pas sa batterie, qui atteint 5 020 mAh, avec une Charge rapide de 18 W. Le smartphone chinois dispose également d’un prise casque, radio FM et NFC, que vous pouvez utiliser pour payer avec des applications telles que Google Pay. Comme vous pouvez le voir, nous sommes confrontés à un appareil qui est plus que solvant et qui peut être le vôtre à un prix très attractif. N’y pensez pas, l’offre n’est disponible que pour une durée limitée.

Acheter sur AliExpress: Redmi 9