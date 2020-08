Pricebaba rapporte que Xiaomi se prépare à lancer le Redmi 9i en Inde.Le téléphone pourrait être une version renommée du Redmi 9A.Il comportera 4 Go de RAM et sera disponible dans des configurations de stockage de 64 Go et 128 Go.

Depuis début août, Xiaomi a annoncé trois appareils en Inde: le Redmi 9, le Redmi 9 Prime et le Redmi 9C. Mais selon le fuyant Ishan Agarwal, l’OEM chinois pourrait avoir un appareil de plus dans sa manche. Agarwal a déclaré à Pricebaba que Xiaomi se préparait à annoncer un autre téléphone économique pour l’Inde, le Redmi 9i.

Pricebaba suggère que le 9i est probablement une variante renommée du Redmi 9A avec plus de RAM et un stockage interne supplémentaire. Xiaomi a sorti le 9A en Malaisie en juin. Il dispose d’un écran de 6,53 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une résolution de 1600 x 720. En interne, le téléphone intègre le chipset Helio G25 récemment annoncé par MediaTek, une batterie de 5 000 mAh, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. Le téléphone est livré avec un seul appareil photo principal 13MP avec un flash LED et un appareil photo 5MP pour prendre des selfies. Sur le plan logiciel, il est livré avec le skin MIUI Android de Xiaomi.

À tout le moins, la différence entre le 9i et le 9A est qu’il comprendrait 4 Go de RAM et qu’il sera disponible dans des configurations de stockage de 64 Go et 128 Go. De plus, le site Web indique que Xiaomi vendra le téléphone en trois couleurs: Nature Green, Sea Blue et Midnight Black.

Sur la base des antécédents d’Agarwal et de la tendance des entreprises de smartphones à inonder le marché indien d’une variété d’appareils à différents prix, il ne semble pas déraisonnable de suggérer que Xiaomi prépare une autre variante de Redmi 9. Si c’est réel, nous en saurons probablement plus sur le Redmi 9i assez tôt.