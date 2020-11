Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro plonge son prix à 160 euros dans une offre unique

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est à peine parmi nous depuis un an mais peut déjà être acheté avec une réduction juteuse. Avec un prix de lancement de 249 euros est en cours d’installation dans votre boutique officielle Aliexpress Plaza pour seulement 160 euros.

Pour 160 euros, on ne peut pas dire grand-chose sur le Redmi Note 8 Pro qui va vous dissuader de votre achat: on parle un mobile puissant avec 6 Go de RAM, équipé du MediaTek Helio G90T, une batterie de 4500 mAh à chargement rapide, caméra quad, Écran de 6 pouces et demi, MIUI 10 sur Android 9 et plusieurs autres extras précieux comme USB-C, capteur d’empreintes digitales, prise jack 3,5 mm ou radio FM.

De plus, si cela ne suffisait pas, vous l’achetez sur Aliexpress Plaza, vous prenez donc un mobile avec expédition depuis l’Espagne, grâce auquel vous le recevrez dans quelques jours et vous serez également éligible à la garantie de deux ans de Xiaomi.

