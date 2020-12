Prenez l’un des milieux de gamme les plus populaires de ces derniers temps.

Il Redmi Note 8 Pro, l’un des smartphones les plus vendus de l’année dernière, il peut être le vôtre pour seulement 152 euros grâce à cette offre AliExpress. Tout ce que vous avez à faire est d’appliquer le coupon DECESELL14 avant de faire l’achat.

Le smartphone de Xiaomi a encore des choses à dire, avec un design attrayant, un panneau de 6,5 pouces et 4 caméras à l’arrière. Ce sont toutes ses spécifications et caractéristiques.

Le smartphone Redmi a un Écran LCD de 6,53 pouces et résolution Full HD +. Dans la partie supérieure de sa face avant, une petite encoche en forme de goutte. Son arrière présente une légère courbure et un lecteur d’empreintes digitales qui vous permettra de le déverrouiller à pleine vitesse.

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs les plus solvants de MediaTek, le Helio G90T, qui a été conçu pour les jeux. Il est livré avec une seule version de 6 Go de RAM et deux options de stockage, 64 Go et 128 Go.

MediaTek Helio G90 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,53 ″, Full HD + batterie 4500 mAh 4 caméras NFC, Jack 3,5 mm et Radio FM

Le smartphone Redmi arrive avec 4 capteurs à l’arrière: une caméra principale de 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un objectif macro 2 mégapixels et un capteur pour le mode portrait. En revanche, à l’avant, un appareil photo de 20 mégapixels.

Ce Redmi Note 8 Pro dispose également d’une batterie de Charge rapide de 4500 mAh et 18 W. De plus, il peut se vanter de ce que beaucoup d’autres ne peuvent pas, car il intègre une prise casque, une radio FM et même NFC, que vous pouvez utiliser pour payer sans sortir votre portefeuille avec des applications telles que Google Pay. Pour moins de 160 euros, l’appareil chinois est toujours un très bon achat.

