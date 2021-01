Obtenez l’un des Redmi les plus réussis et recommandés ces derniers mois.

Il Redmi Note 9 est à votre portée pour 154 euros grâce à l’une des offres AliExpress. Le smartphone Xiaomi a été l’un des grands succès du passé 2020 et arrive en sa version la plus puissante, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Vous pouvez prendre l’un des membres de la famille la plus prospère de Redmi. Les Notes de la firme chinoise sont un succès et offrent une bonne expérience pour un prix ajusté. C’est tout ce que vous devez savoir sur l’appareil asiatique.

Achetez le Redmi Note 9 au meilleur prix

L’appareil Redmi a un écran IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD +. Son devant est bien utilisé et son dos est brillant, vous pouvez le trouver dans différentes couleurs et avec de jolis bords incurvés.

Votre cerveau est le Helio G85 fabriqué par MediaTek, un processeur solvant à huit cœurs avec lequel vous obtiendrez plus de puissance que nécessaire pour la journée. Le Redmi Note 9 est disponible dans les versions de 3 Go et 4 Go de RAM, 64 Go et 128 Go de mémoire interne.

MediaTek Helio G85 3 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS Full HD 6,53 ″ + 4 caméras arrière Batterie 5,020 mAh Prise casque, USB-C, NFC et radio FM

Quatre sont les caméras que nous trouvons à l’arrière de ce Redmi Note 9: un capteur principal de 48 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un appareil photo pour mode portrait. À l’avant, un appareil photo de 13 mégapixels.

La batterie du terminal chinois atteint une capacité de 5020 mAh. Vous n’aurez aucun problème à arriver à la fin de la journée, même si vous faites partie de ceux qui tirent le meilleur parti de votre smartphone. Le Redmi Note 9 intègre également un USB Type-C, une prise casque et même NFC.

Acheter sur AliExpress: Redmi Note 9