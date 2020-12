L’appareil chinois est livré avec une réduction difficile à refuser.

le Redmi Note 9 Pro Peut être le vôtre pour seulement 156 euros grâce à cette offre AliExpress. On parle de leur version globale, qu’ils accompagnent 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Utilisation du coupon CADEAU12 vous obtiendrez ce prix avantageux.

Si tu veux quelque chose de plus, votre nouveau modèle 5G est descendu à 230 euros, également avec le coupon CADEAU12. Bref, nous sommes face à un milieu de gamme que nous avons recommandé à de nombreuses reprises, un appareil équilibré qui se démarque comme l’une des meilleures options à moins de 200 euros. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Achetez le Redmi Note 9 Pro au meilleur prix

L’appareil Redmi a une dalle IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. le Qualcomm Snapdragon 720G, une puce conçu pour le jeu, se charge de vous donner toute la puissance dont vous avez besoin. Il vous permettra de profiter d’applications et de jeux exigeants. Ce Redmi Note 9 Pro a également 4 caméras arrière et une batterie de 5 020 mAh.

Snapdragon 720G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne (extensible) Écran IPS de 6,67 pouces, batterie FullHD + 5020 mAh avec charge rapide de 30 W 4 caméras NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM