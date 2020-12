C’est l’un des milieu de gamme que nous avons le plus recommandé cette année et son prix continue de baisser.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il Redmi Note 9 Pro Peut être le vôtre pour seulement 166 euros grâce à cette offre AliExpress. On parle de sa version globale, qui s’accompagne de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Pour obtenir le meilleur prix, il vous suffit d’appliquer le coupon ABCSAVINGS avant de finaliser l’achat.

L’appareil chinois a un beau design, un écran qui touche les 6,7 pouces et l’un des processeurs de jeu de Qualcomm. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ce Redmi Note 9 Pro, un très bon achat à moins de 200 euros.

Utilisation du coupon ABCSAVINGS vous obtiendrez le meilleur prix.

Tout ce que vous gagnez avec le smartphone Redmi

Ce Redmi Note 9 Pro arrive avec un Écran IPS de 6,67 pouces et résolution Full HD + qui occupe presque tout le front. Il a un petit trou pour la caméra qui disparaîtra de votre vue après quelques heures d’utilisation. Son corps est en verre, avec des lignes élégantes et un module carré pour les caméras qui lui donne beaucoup de personnalité.

Dans ses entrailles est le Qualcomm Snapdragon 720G, une puce conçue pour le jeu et que nous avons eu l’occasion de tester il y a quelques temps dans des terminaux comme l’OPPO Reno 2. Vous n’aurez pas de problèmes de fluidité au quotidien, vous pourrez également profiter de jeux et d’applications exigeants. Vous le trouverez à côté des versions de 4 Go, 6 Go et 8 Go de RAM.

Snapdragon 720G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne (extensible) Écran IPS de 6,67 pouces, batterie FullHD + 5020 mAh avec charge rapide de 30 W 4 caméras NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

À l’arrière du Redmi Note 9 Pro, nous sommes tombés sur 4 caméras. Il a un capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 5 mégapixels et un capteur pour le mode portrait 2 mégapixels. La caméra frontale abrite un capteur de 16 mégapixels.

On n’oublie pas sa batterie, qui atteint 5 020 mAh, avec une Charge rapide de 30 W. Le smartphone chinois dispose également d’un prise casque, radio FM et NFC, que vous pouvez utiliser pour payer avec des applications telles que Google Pay. Comme vous pouvez le voir, nous sommes avant un achat vraiment complet pour moins de 170 euros.

