L’un des milieu de gamme les plus recherchés arrive à un prix réduit uniquement pour ces dates.

Écrit par JuanMi Guirado

L’un des mobiles qui plus de ventes ont récolté est ce Redmi Note 9S de Xiaomi. Suppose un version similaire à la plus Pro de la série Redmi Note 9, mais avec quelques différences. Nous avons une réduction de plus de 60 euros sur l’un des smartphones qui plus de gens achèteront ce Noël.

Utilisez le coupon DESECELL14 pour vous faire économiser quelques euros.

Ce Redmi Note 9S est le cadeau que vous attendiez

Nous sommes face à un terminal qui ne déçoit personne. C’est l’un des cadeaux que les sapins de Noël occuperont dans la moitié du monde. Normal, quand on parle d’un smartphone milieu de gamme avec un grand écran de 6,67 pouces Full HD +, le pouvoir de Snapdragon 720G moyenne-haute gamme, une énorme batterie de 5 020 mAh avec charge rapide, caméra arrière quad 48 mégapixels, 4 Go de RAM et 64 Go mémoire interne.

Et n’oubliez pas le Connexion Jack 3,5 mm pour les écouteurs. Un cadeau de ceux qui font l’histoire. Quelle joie tu donneras à cette personne.

