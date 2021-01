Le nouveau bijou du milieu de gamme Xiaomi casse son prix.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Il y a quelques jours, Xiaomi a présenté cette évolution du succès Redmi Note 9 l’année dernière pour finir abattre le marché du milieu de gamme. Nous avons tous été surpris que Qualcomm ait été laissé de côté sur leur processeur, mais les résultats des nouveaux processeurs de MediaTek sont accablants.

Ce Redmi Note 9T se battra face à face contre le realme 7 5G, Oppo Find X2 Lite ou Samsung Galaxy A42 5G et réussira sans problèmes. La famille Redmi Note a de la chance cette année, avant la sortie du Redmi Note 10, c’est le modèle dont elle avait besoin sur le marché. N’oubliez pas que vous pouvez choisir le expédition d’Espagne ou de Chine, ce qui modifierait légèrement le prix et le délai de livraison.

Acheter sur AliExpress: Redmi Note 9T 4 + 64 Go

Les nouvelles super ventes de Xiaomi sont arrivées

Si vous souhaitez renouveler votre mobile ou donner un smartphone de qualité et en prévision des futures mises à jour au cours de l’année, ce Redmi Note 9T est idéal pour vous. Il aura été présenté il y a quelques jours, mais son prix a déjà chuté de façon spectaculaire cette semaine. Vous économiserez près de 100 euros Si vous demandez à l’entrepôt en Chine et environ 50 euros si vous le souhaitez avec expédition depuis l’Espagne.

Nous parlons d’un terminal qui monte un nouveau processeur MediaTek révolutionnaire, le Dimensity 800U qui jette plus de 340000 points au test Antutu. A tout cela, nous ajoutons le 4 Go de RAM, ses 64 Go stockage interne extensible, Batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 18W, connectivité 5G, NFC, connexion jack 3,5 mm prise casque, caméra arrière quad 48 mégapixels et FHD + 6,53 pouces avec technologie IPS.

Acheter sur AliExpress: Redmi Note 9T 4 + 64 Go

N’hésitez pas un seul instant, alors ayez un Redmi Note 9T pour 167 euros ou pour 200 euros c’est une bonne affaire, d’autant plus que les versions précédentes (Redmi Note 9 et Note 8 Pro) sont à peu près aux mêmes prix.

Savoir plus: Tous les téléphones Xiaomi compatibles avec les réseaux 5G