La PlayStation 5 a déjà fait ses débuts et l’a fait avec plusieurs jeux exclusifs, parmi lesquels le remake de Demon’s Souls se démarque, un titre avec lequel beaucoup ont décidé de sortir leur système. Étant un remake, on s’attendait à ce qu’il présente des nouveautés visuelles, mais qu’il conserverait les piliers du gameplay et tous les détails du monde. Cependant, apparemment, il y avait un ajout mystérieux qui prend les joueurs par surprise.

Près de 3 jours après sa première, Demon’s Souls donne beaucoup de choses à dire non seulement en raison de l’excellent travail que Bluepoint Games et Japan Studios ont fait avec le remake, mais aussi parce que les utilisateurs viennent de trouver quelque chose qui a fortement attiré leur attention.

L’utilisateur OrganizedBonfire a été l’un des premiers à faire la découverte d’un élément qui n’est pas présent dans le jeu original et exclusif PlayStation 3, une étrange porte qui ne peut pas être ouverte. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous que VaatiVidya a partagée, ce n’est pas n’importe quelle porte, mais suggère plutôt que c’est quelque chose de pertinent, car il est caché derrière un mur illusoire, qui apparaît après l’avoir frappé avec quelque chose.

Cette porte est située dans l’un des couloirs de la tour Knight Archstone, au début du monde 1-3, il y a un chemin qui se divise en une impasse et un autre qui mène à Yuria. Lorsque vous essayez de l’ouvrir, un message apparaît indiquant qu’il «semble verrouillé».

Il y a une nouvelle porte mystérieuse dans le remake de Demon’s Souls, et personne ne sait comment l’ouvrir👀https: //t.co/TdpHLuIRsR pic.twitter.com/MwYjcNy7ed – Vaati (@VaatiVidya) 14 novembre 2020

Qu’y a-t-il derrière la porte mystérieuse?

Comme vous pouvez l’imaginer, il est difficile de savoir ce qui se cache derrière la porte, car jusqu’à présent on ne sait pas comment l’ouvrir, mais certains utilisateurs soulignent qu’au lieu d’utiliser une clé, il semble qu’un mécanisme soit nécessaire pour être activé.

Cependant, l’utilisateur de reddit Cosmic-Vagabond a souligné que grâce au mode photo de la PlayStation 5, il est possible de voir que la porte mène à une terrasse avec des fontaines détruites et apparemment non habitée par personne, bien qu’il soit frappant qu’il y ait un corps d’un chevalier vaincu sur lequel se distingue un objet.

Certains pourraient penser qu’il s’agit d’un objet simple, mais la pensée la plus populaire est qu’il s’agit d’un objet plus précieux, car pour beaucoup, cela n’a pas de sens qu’un élément qui n’était pas présent dans le jeu original ait été ajouté pour un objet simple. Serait-ce une référence à Dark Souls ou même Bloodborne, des jeux qui ont fait leurs débuts après Demon’s Souls et ont popularisé ce genre? Les joueurs travaillent déjà à résoudre ce mystère.

Apparemment, c’est derrière la porte (Image: Cosmic-Vagabond, via reddit)

Que pensez-vous des mystérieux gardes de porte? Sera-ce quelque chose lié à Bluepoint Games ou un message de FromSoftware? Dites le nous dans les commentaires.

Ce qui a impressionné les joueurs, c’est que le remake dispose d’un système de personnalisation avec plus d’options que l’original et, bien qu’il n’ait pas de traçage de rayons, le monde de Boletaria est plus beau que jamais.

Le remake de The Demon’s Souls est disponible sur PlayStation 5. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier ou si vous voyez nos premières impressions dans la vidéo suivante.

