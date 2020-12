Ubisoft annonce le report du remake de Prince of Persia: Sands of Time jusqu’en 2021

L’un des grands titres annoncés à Ubisoft Forward en septembre dernier était le remake de Prince of Persia. Cependant, il y a quelques minutes, nous venons d’apprendre que le jeu a été retardé jusqu’en mars de l’année prochaine. La société Ubisoft a publié une déclaration concernant cette décision, et nous vous l’expliquerons ci-dessous:

Pourquoi a-t-il été retardé?

Selon le compte Ubisoft via son Facebook, Prince of Persia: The Sands of Time Remake allait arriver sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 21 janvier, mais la raison invoquée pour le retard était d’améliorer l’expérience de jeu. Enfin, ce sera le 18 mars de l’année prochaine quand il sera mis en vente Ce remake de la tranche de la saga qui a été initialement publiée en 2003 et qui a suscité toutes sortes d’opinions pour la qualité dont il a fait preuve jusqu’à présent. C’est peut-être pour la même raison que la société a préféré reporter son lancement pour le peaufiner un peu plus. Nous vous laissons avec la déclaration:

«Salutations aux fans de Prince of Persia! Lors de notre conférence numérique Ubisoft Forward, nous avons fièrement annoncé le retour de Prince de Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Nous sommes ravis de remettre ce jeu entre vos mains alors que nous racontons l’histoire de Prince et Farah dans l’incroyable Perse du 11ème siècle. Cependant, 2020 a été une année pas comme les autres. Aujourd’hui, nous souhaitons vous informer que nous avons besoin de plus de temps pour terminer le jeu. Sur ce, la date de sortie de Prince of Persia: The Sands of Time Remake a été déplacée au 18 mars 2021. Nous pensons que c’est la bonne décision pour garantir que nous vous livrons le jeu que vous aimez. Merci pour votre patience et votre soutien continu au prince de Perse, et nous espérons qu’il restera sain et sauf pendant cette période de Noël. Équipe de développement ».

Prince of Persia: The Sands of Time Remake peut être acheté sur PS4, Xbox One et PC via Epic Games Store ou sur Uplay, le 18 mars. Nous vous informerons de toute actualité sur le développement que la société française Ubisoft annonce.