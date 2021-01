Nightdive Studios annonce que les précommandes de PC ouvriront en février.

Après un pas de temps de nouvelles Et que le jeu n’est pas sorti courant 2020, nous avons enfin des nouvelles du remake de System Shock. Ce redémarrage du FPS à thème classique cyberpunk Il semble qu’il sortira dans les prochains mois, car le studio en charge du titre, Studios de plongée nocturne, a annoncé que les réservations ouvriront en février et avec elles viendra un nouvelle démo.

Les commentaires des démos précédentes sont inestimables pour nous Nightdive StudiosDans un post sur Kickstarter, le studio a donné plus de détails: “Les précommandes PC ouvriront fin février sur Steam, GOG et Epic Games Store. Cela sera accompagné de la sortie de notre démo finale qui inclura le niveau médical, le niveau du cyberespace, le démembrement complet, toutes les lignes vocales nouvellement enregistrées et une tonne de fonctionnalités supplémentaires“.

Le jeu aura un système de démembrement qui, comme l’étude l’a commenté, nous pouvons voir dans la démo, ce qu’il promet moments gore. Le développement du jeu a été quelque peu compliqué, mais Nightdive Studios a reconnu avoir pris en compte les retour d’information Des fans: “Les commentaires que nous avons reçus sur les démos précédentes ont un valeur inestimable pour nous et nous apprécions vraiment que vous preniez le temps de partager vos pensées. “

La démo de la console viendra plus tard

En principe, le jeu vidéo sortira également sur PS4 et Xbox One, si tout se passe bien. Oui, la démo Il ne sera pas disponible en même temps que sur PC et arrivera plus tard sur ces plateformes, à une date précise inconnue. Si vous voulez l’essayer, vous aurez besoin d’un PC, bien que dans l’article Kickstarter, vous puissiez voir de nouvelles vidéos du jeu, comme celle partagée par le PDG du studio. Stephen Kick.

Le studio a également annoncé récompenses pour ceux qui pré-commandent: System Shock 2 Enhanced Edition gratuitement (quelque chose que tous ceux qui soutiennent la campagne de parrainage avec 30 $ ou plus). La saga System Shock traverse un moment un peu compliqué, mais il semble que le les développements continuent. N’oubliez pas que System Shock 3 est entre les mains d’Autreside Entertainment avec le soutien de Tencent.

