Qualcomm a fait aujourd’hui un geste qu’il n’avait pas fonctionné depuis un certain temps, et ce n’est autre que de mettre un processeur haut de gamme une longueur d’avance sur son véritable leader du catalogue. Le répertoire nord-américain est donc toujours commandé par le Snapdragon 888 mais maintenant le Snapdragon 870 est chaud sur vos talons, et est probablement moins cher pour les fabricants.

Avec ce lancement, Qualcomm crée une séparation dans les téléphones les plus puissants du marché, plaçant un deuxième haut de gamme derrière le premier avec un Snapdragon 870 qui partage certaines caractéristiques avec son frère aîné, bien que il y a plus de similitudes avec le Snapdragon 865+ avec laquelle la seconde moitié de la saison dernière s’est terminée.

Un pas de plus contre le Snapdragon 865+

Dès le départ, on tombe sur un processeur dont le CPU est composé de huit cœurs Kryo 585 basés sur le Cortex A77 d’ARM, les mêmes que nous avons trouvés à bord des Snapdragon 865 et Snapdragon 865+. Cette fois nous les avons ici fonctionnant à rien de plus et rien de moins que 3,2 GHz et avec un processus de construction en 7 nanomètres qui promet une faible consommation d’énergie.

En ce qui concerne les graphiques, le GPU Adreno 650 est abandonné ici avec le support d’OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 et DirectX 12. À ce cœur principal, nous pouvons ajouter la puce pour l’intelligence artificielle, dans ce cas un Hexagon 698 compatible avec Tensor Accelerator et capable de fonctionner jusqu’à 15 TOPS d’opérations par lui-même (15 trillions, avec «b», opérations par seconde).

Nous arrivons à la section photographique et ici il est temps de commenter que grâce au FAI Dual Spectra 480, le Snapdragon 870 est capable de gérer capteurs solo jusqu’à 200 mégapixels sans algorithmes de réduction du bruit ou “ décalage d’obturation zéro ”, jusqu’à 64 mégapixels avec tout activé et des paires allant jusqu’à 25 mégapixels par capteur. Le processeur est capable de capturer des vidéos 4K à 60 images par seconde et offre un mouvement ultra-lent de 960 ips avec une qualité HD.

Jusqu’à 15 TOPS pour l’IA Hexagon qui donne également un coup de main avec l’audio

Avec le nouveau Snapdragon 870, ils peuvent être montés Écrans 4K 60 Hz ou écrans QHD + jusqu’à 144 Hz taux de rafraîchissement, plus un écran externe 4K 60 Hz supplémentaire. Le processeur est compatible avec le contenu HDR10 et HDRO10 + ainsi qu’avec l’espace colorimétrique Rec2020. Dans les mémoires, les stockages internes UFS 3.0 et la RAM LPDDR5 peuvent être montés.

Comme son nom l’indique, ce Snapdragon 870 5G prend en charge la 5G à la fois SA et NSA (mmWave et Sub-6GHz avec des téléchargements jusqu’à 7,5 Gbps et des téléchargements jusqu’à 3Gbps) et il offre également WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.1 et prise en charge des puces NFC. En audio, nous avons un support pour aptX Adaptive Audio et l’accélérateur Hexagon Voice Assistant est également présent pour améliorer l’interaction avec les assistants vocaux grâce à l’intelligence artificielle contenue dans la puce. Enfin, avec le Snapdragon 870, il sera possible de proposer une charge rapide Quick Charge 4+.

Plus d’informations | Qualcomm

Partager Qualcomm Snapdragon 870 5G: le renouvellement du Snapdragon 865 pour accompagner le 888 au sommet